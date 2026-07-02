Spania schimbă regulile vacanțelor: fără terase deschise când temperaturile devin periculoase

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 15:31

Spania a intrat oficial în vara anului 2026 cu o regulă inedită pentru sectorul HoReCa: atunci când temperaturile devin periculoase, terasele restaurantelor, cafenelelor și barurilor trebuie închise sau activitatea lor trebuie restrânsă drastic. Măsura a intrat deja în vigoare și schimbă radical modul în care spaniolii și turiștii se bucură de mesele în aer liber, una dintre mărcile de identitate ale țării.

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