Spania schimbă regulile vacanțelor: fără terase deschise când temperaturile devin periculoase

Spania a intrat oficial în vara anului 2026 cu o regulă inedită pentru sectorul HoReCa: atunci când temperaturile devin periculoase, terasele restaurantelor, cafenelelor și barurilor trebuie închise sau activitatea lor trebuie restrânsă drastic. Măsura a intrat deja în vigoare și schimbă radical modul în care spaniolii și turiștii se bucură de mesele în aer liber, una dintre mărcile de identitate ale țării.
Ce prevede noua regulă
Restricția face parte dintr-o modificare a celui de-al VI-lea Acord Național de Muncă din Hostelărie (ALEH), semnată în aprilie 2026, și se activează automat atunci când Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) emite alerte portocalii sau roșii de caniculă. Închiderea terasei devine obligatorie atunci când temperatura atinge sau depășește 42 de grade Celsius, potrivit presei spaniole.
Localurile afectate nu pot doar să bage un ventilator mai puternic și să continue ca și cum nimic nu s-ar întâmpla: acordul stabilește clar că sistemele de răcorire cu apă pulverizată (nebulizatoarele) nu pot fi folosite ca pretext pentru a evita închiderea terasei atunci când se emite o alertă de nivel maxim.
Important de reținut este că restricția vizează strict spațiile expuse direct la soare. Interiorul restaurantelor și barurilor poate funcționa în continuare normal, așa că afacerile sunt nevoite să-și mute clienții și activitatea în saloanele climatizate.
Amenzi de până la 50.000 de euro
Pe lângă obligația de închidere, angajatorii din domeniul ospitalității trebuie să pună în aplicare planuri de prevenție a stresului termic pentru angajați: instruire specifică, protocoale de hidratare, pauze obligatorii și acces la zone umbrite sau climatizate. Nerespectarea acestor prevederi poate atrage amenzi de până la 50.000 de euro și chiar pierderea licenței de funcționare a terasei.
De ce a fost nevoie de această măsură
Decizia vine după vara anului 2025, considerată una dintre cele mai dure din istoria recentă a Spaniei din punct de vedere termic, cu un record de 33 de zile de val de căldură. Ministerul Sănătății a raportat atunci 25 de decese cauzate strict de insolație, cifră pe care autoritățile spaniole vor să o reducă prin protejarea în primul rând a celor care lucrează direct sub soare — ospătarii de pe terase.
Sectorul ospitalității este unul dintre cele mai expuse la valurile de căldură din Spania, fiindcă vârful sezonului turistic coincide exact cu perioadele de temperaturi extreme, iar angajații din HoReCa au adesea program prelungit tocmai în orele cele mai fierbinți ale zilei.