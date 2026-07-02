Povestea unei salvări miraculoase: Cum a supraviețuit o cățelușă sub dărâmături în Venezuela VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 iul. 2026, 09:55

Misiune de salvare de succes în Venezuela, unde o cățelușă a fost scoasă vie de sub ruinele unui bloc de locuințe. Deși clădirea s-a prăbușit în urmă cu mai multe zile din cauza unei serii de cutremure devastatoare, animalul a supraviețuit și a fost scos la suprafață după o operațiune complexă a salvatorilor.

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