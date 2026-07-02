Povestea unei salvări miraculoase: Cum a supraviețuit o cățelușă sub dărâmături în Venezuela VIDEO

Misiune de salvare de succes în Venezuela, unde o cățelușă a fost scoasă vie de sub ruinele unui bloc de locuințe. Deși clădirea s-a prăbușit în urmă cu mai multe zile din cauza unei serii de cutremure devastatoare, animalul a supraviețuit și a fost scos la suprafață după o operațiune complexă a salvatorilor.
O salvare miraculoasă
Intervenția salvatorilor a avut loc în complexul rezidențial El Palmar din localitatea Caraballeda. Momentul emoționant a fost făcut public pe rețeaua X de către președintele statului El Salvador, Nayib Bukele, a cărui țară a trimis echipe de sprijin în regiune. În imaginile video, cățelușa, pe nume Giselle, poate fi auzită lătrând slăbit de sub mormanele de beton, oferindu-le astfel salvatorilor indiciul critic pentru a-i stabili poziția exactă.
După o muncă titanică de câteva ore, echipele de intervenție au reușit să o scoată la suprafață. Giselle a fost așezată imediat pe o pătură și hrănită cu atenție de medici, cu ajutorul unei seringi cu hrană moale. Din fericire, în ciuda zilelor petrecute în întuneric, salvatorii au anunțat că patrupedul se află într-o stare bună de sănătate.
În prezent, autoritățile sunt în căutarea stăpânilor acesteia. „Dacă cineva este proprietarul ei, se poate adresa echipelor noastre din zonă și poate dovedi acest lucru cu fotografii sau videoclipuri”, a transmis Nayib Bukele în mesajul care însoțește clipul video. Până la acest moment, familia cățelușei nu a fost încă identificată.
Bilanț sumbru în Venezuela: Cel mai puternic seism din ultimul secol
Supraviețuirea miraculoasă a cățelușei vine pe fundalul unui dezastru uman de proporții apocaliptice. Pe 24 iunie, Venezuela a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter, urmat la scurt timp de un al doilea seism, și mai violent, de 7,5. Specialiștii au descris fenomenul drept o „secvență seismică dublă severă”, al doilea șoc fiind clasificat drept cel mai puternic cutremur care a lovit această țară sud-americană în ultimul secol.
Cele mai grave distrugeri au fost raportate în orașul La Guaira, unde cartiere întregi au fost puse la pământ.
Datele oficiale indică o tragedie de amploare: potrivit celui mai recent bilanț prezentat de președintele Adunării Naționale din Venezuela, Jorge Rodríguez, numărul deceselor confirmate a crescut dramatic la 2.295 de morți, în timp ce numărul răniților a ajuns la 11.267 de persoane. Situația rămâne critică, în condițiile în care peste 46.000 de oameni sunt în continuare dați dispăruți sub ruine.