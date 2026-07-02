Rușii au bombardat un hotel în care erau cazați europarlamentari. În replică, Bruxellesul pregătește un nou val de sancțiuni

Un hotel din Kiev în care erau cazați membri ai personalului Parlamentului European a fost lovit în timpul atacului aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei. Informația a fost confirmată chiar de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a anunțat că persoanele aflate în clădire au scăpat nevătămate.
Liderul instituției europene a publicat și o fotografie realizată după bombardament, în care hotelul apare cuprins de flăcări, în urma loviturii.
Roberta Metsola confirmă atacul și spune că personalul Parlamentului European este în siguranță
Președinta Parlamentului European a transmis că noaptea atacului a fost una extrem de dificilă pentru locuitorii Kievului și ai altor orașe din Ucraina, în contextul valului de rachete și drone lansat de armata rusă.
„O altă noapte cumplită la Kiev și în alte orașe ucrainene, după atacul masiv de aseară cu rachete și drone rusești. Sunt ușurată că personalul Parlamentului European aflat acolo este în siguranță, după ce locul unde erau cazați a fost lovit. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut persoanele dragi, către cei răniți și către toți cei care au fost din nou nevoiți să petreacă noaptea sub atac”, a transmis Roberta Metsola.
Kaja Kallas cere presiune mai mare asupra Moscovei
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunțat la rândul său că toți membrii delegației Parlamentului European aflați la Kiev sunt în afara oricărui pericol.
Totodată, oficialul european a precizat că va propune adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, susținând că simplele condamnări nu sunt suficiente pentru a opri atacurile.
„Doar cuvintele de condamnare nu vor opri atacurile asupra Kievului. Numai un sprijin militar susținut pentru Ucraina și o presiune sporită asupra Moscovei pot face acest lucru. Astăzi voi propune sancționarea mai multor entități care sprijină complexul militar-industrial al Rusiei. Cu cât Moscova atacă mai mult civilii, cu atât trebuie impuse mai multe sancțiuni”, a declarat Kaja Kallas.
Cel puțin 13 oameni au murit, iar peste 90 au fost răniți
Autoritățile ucrainene au anunțat că atacul asupra capitalei s-a soldat cu cel puțin 13 morți, printre victime aflându-se și copii. În același timp, bilanțul răniților a depășit 90 de persoane.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat un nou bilanț și a precizat că loviturile rusești nu au vizat doar Kievul, ci și alte regiuni ale țării.
„Până în acest moment, se știe că 13 persoane au fost ucise, din păcate, în acest atac rusesc. Condoleanțe familiilor și celor apropiați. Peste 90 de persoane au fost rănite. Toți cei care au nevoie primesc întreaga asistență necesară. În regiunea Harkiv au fost înregistrate cinci victime, inclusiv un copil, iar în regiunea Kiev două persoane au fost rănite, acolo unde loviturile au vizat, de asemenea, infrastructura civilă. În această noapte, rușii au lovit și regiunile Sumî, Dnipropetrovsk, Zaporijjea și Cerkasî”, a transmis Volodimir Zelenski.
Kievul vorbește despre zeci de zone afectate, Moscova susține că a vizat obiective militare
Administrația ucraineană a anunțat că Rusia a atacat Kievul folosind atât rachete balistice, cât și drone. Potrivit autorităților locale, distrugeri au fost raportate în peste 30 de zone ale capitalei, fiind afectate clădiri de locuințe și obiective de infrastructură urbană.
De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării susține că operațiunea militară a vizat exclusiv infrastructura militară și energetică. Moscova afirmă că forțele sale au desfășurat un „atac masiv cu arme de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune”, îndreptat asupra unor obiective din Kiev și din regiunile Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasi și Cernihiv.