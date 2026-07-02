Rușii au bombardat un hotel în care erau cazați europarlamentari. În replică, Bruxellesul pregătește un nou val de sancțiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 16:25

Un hotel din Kiev în care erau cazați membri ai personalului Parlamentului European a fost lovit în timpul atacului aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei. Informația a fost confirmată chiar de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a anunțat că persoanele aflate în clădire au scăpat nevătămate.

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