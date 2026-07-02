Alertă de călătorie de la MAE. O țară europeană se află sub cod roșu de incendii de vegetație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 17:05

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că, începând cu data de 2 iulie, a fost emis un cod roșu de incendii de vegetație (risc foarte sever) în departamentele Bouches-du-Rhone, Herault, Aude, Gard, Vaucluse, Pyrenees-Orientales, respectiv cod portocaliu (risc ridicat) în departamentul Var.

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