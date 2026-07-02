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Extern· 2 min citire
Alertă de călătorie de la MAE. O țară europeană se află sub cod roșu de incendii de vegetație
Alertă de călătorie de la MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că, începând cu data de 2 iulie, a fost emis un cod roșu de incendii de vegetație (risc foarte sever) în departamentele Bouches-du-Rhone, Herault, Aude, Gard, Vaucluse, Pyrenees-Orientales, respectiv cod portocaliu (risc ridicat) în departamentul Var.
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