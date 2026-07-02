Atac cu peste 500 de drone și 74 de rachete asupra Ucrainei: cel puțin 13 morți și peste 90 de răniți la Kiev VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 12:09

Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, folosind 74 de rachete și 496 de drone. Capitala Kiev a fost principala țintă a bombardamentelor, soldate cu cel puțin 13 morți și peste 90 de răniți, potrivit autorităților ucrainene.

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