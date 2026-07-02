Atac cu peste 500 de drone și 74 de rachete asupra Ucrainei: cel puțin 13 morți și peste 90 de răniți la Kiev VIDEO

Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, folosind 74 de rachete și 496 de drone. Capitala Kiev a fost principala țintă a bombardamentelor, soldate cu cel puțin 13 morți și peste 90 de răniți, potrivit autorităților ucrainene.
Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat joi că Rusia a atacat teritoriul ucrainean cu 74 de rachete și 496 de drone în cursul nopții.
Potrivit armatei ucrainene, sistemele de apărare antiaeriană au reușit să doboare sau să neutralizeze 48 de rachete și 476 de drone. Cu toate acestea, 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de obiective din mai multe regiuni ale țării. Atacul este considerat cel mai amplu lansat de Rusia de la jumătatea lunii iunie.
Kievul, principala țintă a bombardamentelor
Capitala Ucrainei a fost cea mai afectată de atacurile aeriene.
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că bilanțul provizoriu a ajuns la 13 persoane ucise și peste 90 rănite. Potrivit șefului statului ucrainean, aproximativ 30 de locații din Kiev au suferit pagube, cele mai multe fiind clădiri rezidențiale. De asemenea, au fost avariate o stație de ambulanță, un institut de cercetare, un hotel și mai multe întreprinderi. Bombardamente au fost raportate și în regiunile Sumî, Harkov, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Cerkasî.
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Locuitorii s-au refugiat în stațiile de metrou
Pe fondul alertelor aeriene emise pentru cea mai mare parte a Ucrainei, mii de locuitori ai Kievului s-au refugiat în stațiile de metrou, alături de copii, animale de companie și bunuri personale.
Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișîna, a descris noaptea drept una „îngrozitoare”, afirmând că mai multe cartiere ale capitalei au fost afectate de incendii și distrugeri ale infrastructurii civile.
Moscova susține că a vizat obiective militare
Ministerul rus al Apărării a confirmat atacul, precizând că au fost utilizate arme de mare precizie cu rază lungă de acțiune, lansate din aer, de pe uscat și de pe mare, precum și drone.
Potrivit Moscovei, loviturile au vizat instalații militare și energetice din apropierea Kievului, precum și aeroporturi militare din regiunile Poltava și Dnipropetrovsk. Autoritățile ruse au descris atacul drept o ripostă la loviturile lansate anterior de Ucraina asupra infrastructurii civile de pe teritoriul Federației Ruse.
Zelenski cere consolidarea apărării aeriene
Înaintea atacului, președintele Volodimir Zelenski avertizase că Rusia pregătește un bombardament de amploare și și-a întrerupt vizita oficială la Dublin pentru a reveni în Ucraina.
După atac, liderul ucrainean a cerut din nou partenerilor occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană, subliniind importanța extinderii capacităților antibalistice și a obținerii de licențe americane pentru sistemele Patriot.
Solicitările vin în contextul summitului NATO de săptămâna viitoare de la Ankara, unde Zelenski urmează să se întâlnească cu mai mulți lideri occidentali, inclusiv cu președintele american Donald Trump. Totodată, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Ucraina ar trebui să se aștepte la „anunțuri substanțiale” privind sprijinul aliaților în cadrul reuniunii.