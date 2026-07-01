Doi ruși s-au cocoțat pe Empire State Building și au afișat un mesaj de pace - VIDEO

Doi artiști ruși temerari, care alcătuiesc un cuplu în viața de zi cu zi, au escaladat miercuri vârful impunător al legendarei clădiri Empire State Building din New York pentru a desfășura un banner de mari dimensiuni ce promovează pacea mondială, în cadrul unei acțiuni care părea a fi o foarte elaborată cerere în căsătorie, dar care s-a încheiat cu arestarea celor doi cascadori, informează Reuters.
Îmbrăcați în ținute negre fără mâneci și documentându-și momentele petrecute la mare înălțime pe rețelele de socializare, Angela Nikolau și Vanya Beerkus au reușit să urce până în vârful antenei montate pe celebrul zgârie-nori newyorkez, lângă lumina roșie strălucitoare a acestuia, care se află la aproximativ 443 de metri deasupra trotuarelor din Manhattan.
Ei au arborat un banner negru pe care era scris, cu majuscule albe, următorul mesaj: 'Atunci când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaște pacea'.
Nu este clar deocamdată cum au ajuns cei doi în vârful clădirii.
Clădirile emblematice din New York, printre care și Empire State Building, și-au consolidat măsurile de securitate după atacurile teroriste comise la World Trade Center în 2001, iar orașul american se pregătește în prezent pentru două evenimente supranumite 'tsunamiurile gemene': nunta mult așteptată a cântăreței pop Taylor Swift cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce și mulțimile de oameni care vor celebra pe 4 iulie cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a Statelor Unite.
O cerere în căsătorie la nivel înalt. La propriu
Puțin după ora locală 12:30, cei doi cascadori ruși au putut fi văzuți în imagini video aeriene în timp ce coborau încet către o platformă mai joasă din structura antenei, unde s-au oprit. Vanya Beerkus a părut apoi că îngenunchează pentru o cere în căsătorie pe Angela Nikolau, înainte ca cei doi parteneri să se îmbrățișeze și să se sărute.
Angela Nikolau, purtând masca ei caracteristică în stilul personajului Catwoman, a putut fi văzută în timp ce își admira inelul de logodnă și făcând fotografii cu telefonul mobil, pe care le-a publicat pe Instagram. Cuplul a fost subiectul unui documentar din 2024, intitulat 'Skywalkers: A Love Story'.
Departamentul de Poliție din New York a închis străzile din jurul Empire State Building. Cel puțin un polițist a putut fi văzut pe o platformă de observare, situată la mai mult de 61 de metri sub vârful impunător al clădirii, iar Poliția americană a anunțat ulterior că i-a reținut pe cei doi temerari 'fără incidente' și că intenționează să formuleze împotriva lor o serie de acuzații oficiale, fără să precizeze însă natura exactă a acestora.
Empire State Building, considerată în trecut cea mai înaltă clădire din lume, construită în stil art-deco, până când a fost depășită de o altă construcție în anii 1960, vinde bilete pentru turiștii care doresc să urce pe o platformă închisă de observare situată la etajul 102. Platforma de observare exterioară, deschisă pentru public, se află la etajul 86 al clădirii. În schimb, accesul la antena clădirii este strict interzis pentru public.