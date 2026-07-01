Doi ruși s-au cocoțat pe Empire State Building și au afișat un mesaj de pace - VIDEO

Publicat 2 iul. 2026, 00:07 Sursă Agerpres

Doi artiști ruși temerari, care alcătuiesc un cuplu în viața de zi cu zi, au escaladat miercuri vârful impunător al legendarei clădiri Empire State Building din New York pentru a desfășura un banner de mari dimensiuni ce promovează pacea mondială, în cadrul unei acțiuni care părea a fi o foarte elaborată cerere în căsătorie, dar care s-a încheiat cu arestarea celor doi cascadori, informează Reuters.

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