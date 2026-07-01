Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Tragedie la bungee jumping: doi adolescenți au murit după o cădere de aproape 50 de metri
Bungee jumping
O experiență care trebuia să fie una plină de adrenalină s-a transformat într-un coșmar, după ce doi adolescenți și-au pierdut viața în urma unui grav accident produs la o instalație de bungee jumping din statul american Carolina de Sud.
Citește și
- 22:13Patru polițiști, arestați după ce au fost filmați furând din dărâmăturile lăsate de cutremur. Imaginile au stârnit revoltă
- 22:05Blocurile care își fac singure „aer condiționat”. Chinezii au inventat sistemul care reduce temperatura cu până la 8°C
- 21:40China ar fi pregătit în secret generali ruși pentru războiul chimic și biologic. Antrenament militar secret, dezvăluit de jurnaliștii britanici
- 20:39Rusia închide punctele feroviare de frontieră cu Finlanda și statele baltice. Helsinki rămâne fără nicio legătură pe calea ferată cu vecinul de la est
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News