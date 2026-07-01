Tragedie la bungee jumping: doi adolescenți au murit după o cădere de aproape 50 de metri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 22:27

O experiență care trebuia să fie una plină de adrenalină s-a transformat într-un coșmar, după ce doi adolescenți și-au pierdut viața în urma unui grav accident produs la o instalație de bungee jumping din statul american Carolina de Sud.

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