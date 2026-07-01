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Tragedie la bungee jumping: doi adolescenți au murit după o cădere de aproape 50 de metri

Bungee jumping

Bungee jumping

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 22:27

O experiență care trebuia să fie una plină de adrenalină s-a transformat într-un coșmar, după ce doi adolescenți și-au pierdut viața în urma unui grav accident produs la o instalație de bungee jumping din statul american Carolina de Sud.

Victimele sunt Zachary Steinke, în vârstă de 17 ani, și Michael Nash, de 19 ani. Tragedia s-a petrecut chiar sub privirile părinților lui Zachary, care au asistat neputincioși la momentul în care instalația a cedat.

Instalația s-a prăbușit de la aproape 50 de metri

Potrivit informațiilor apărute după accident, cei doi tineri au fost ridicați într-o cușcă metalică la o înălțime de aproximativ 46-49 de metri, înainte de efectuarea săriturii.

Ancheta preliminară arată că mecanismul original al instalației, destinat ridicării participanților, nu mai era funcțional. În locul acestuia ar fi fost utilizat un sistem improvizat, care includea un cablu de oțel și componente adaptate din alte echipamente.

În timpul operațiunii, cablul s-a rupt, iar instalația s-a prăbușit de la mare înălțime.

Cei doi adolescenți nu au mai putut fi salvați

Impactul a fost extrem de violent, iar echipele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea celor doi tineri.

Autoritățile au deschis o investigație pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și pentru a verifica dacă operatorii instalației au respectat standardele tehnice și procedurile obligatorii de exploatare.

Primele informații indică faptul că modificările aduse sistemului de ridicare ar putea reprezenta un element-cheie în anchetă.

Rezultatele investigației vor stabili dacă tragedia putea fi evitată și dacă există persoane care vor răspunde penal pentru moartea celor doi adolescenți.

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