Accident mortal: un adolescent de 17 ani a murit după ce și-a prins brațul într-o balotieră

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 15:47

Un grav accident s-a produs luni după-amiază în localitatea Bucerdea Grânoasă, județul Alba, unde un adolescent în vârstă de aproximativ 17 ani și-a pierdut viața după ce și-a prins brațul într-o balotieră.

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