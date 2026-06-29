Accident mortal: un adolescent de 17 ani a murit după ce și-a prins brațul într-o balotieră

Un grav accident s-a produs luni după-amiază în localitatea Bucerdea Grânoasă, județul Alba, unde un adolescent în vârstă de aproximativ 17 ani și-a pierdut viața după ce și-a prins brațul într-o balotieră.
La fața locului au intervenit de urgență echipaje de salvare, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, tânărul nu a mai putut fi readus la viață.
Apel de urgență la 112
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, pompierii din cadrul Stației Blaj au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei persoane implicate într-un accident produs în timpul utilizării unui utilaj agricol.
Primele informații primite de dispecerat indicau că victima își prinsese un braț într-o balotieră și era în stare de inconștiență.
Echipajele SMURD nu au mai putut salva victima
La locul accidentului au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, care au început imediat manevrele medicale necesare.
Din păcate, adolescentul prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul.
Anchetă pentru stabilirea împrejurărilor accidentului
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia și în ce condiții adolescentul utiliza sau se afla în apropierea utilajului agricol în momentul accidentului.
Polițiștii vor verifica toate circumstanțele în care s-a petrecut incidentul și dacă au fost respectate normele de siguranță privind exploatarea echipamentelor agricole.
Specialiștii atrag atenția că utilajele agricole, precum balotierele, reprezintă echipamente cu un grad ridicat de pericol, iar utilizarea lor necesită respectarea strictă a măsurilor de protecție.
Astfel de accidente au, de multe ori, consecințe extrem de grave, motiv pentru care autoritățile recomandă ca persoanele fără experiență sau fără pregătire corespunzătoare să nu opereze asemenea utilaje.