China ar fi pregătit în secret generali ruși pentru războiul chimic și biologic. Antrenament militar secret, dezvăluit de jurnaliștii britanici

Publicat 1 iul. 2026, 21:40 Sursă Reuters

China ar fi organizat anul trecut un program secret de pregătire militară pentru ofițeri ruși de rang înalt, iar întreaga operațiune ar fi fost aprobată personal de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov. Informațiile apar într-o investigație publicată de Reuters, care citează documente clasificate și surse europene familiarizate cu subiectul.

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