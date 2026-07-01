China ar fi pregătit în secret generali ruși pentru războiul chimic și biologic. Antrenament militar secret, dezvăluit de jurnaliștii britanici

China ar fi organizat anul trecut un program secret de pregătire militară pentru ofițeri ruși de rang înalt, iar întreaga operațiune ar fi fost aprobată personal de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov. Informațiile apar într-o investigație publicată de Reuters, care citează documente clasificate și surse europene familiarizate cu subiectul.
Instruirea s-ar fi desfășurat în baze ale Armatei Populare de Eliberare din China și ar fi vizat domenii sensibile, precum protecția împotriva amenințărilor radiologice, biologice și chimice.
Reuters spune că operațiunea a fost aprobată de ministrul rus al Apărării
Conform documentelor consultate de Reuters, participarea militarilor ruși la acest program de instruire a fost autorizată printr-o decizie internă emisă în august 2025 de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov.
Documentul clasificat menționează că, în baza ordinului semnat de acesta, o delegație a armatei ruse s-a deplasat în China pentru a participa la cursuri organizate în cadrul unor facilități aparținând Armatei Populare de Eliberare.
Potrivit surselor citate de Reuters, la program ar fi participat direct cel puțin patru generali ruși și chinezi.
Cursuri dedicate războiului radiologic, biologic și chimic
Investigația Reuters arată că unul dintre modulele de pregătire a avut o durată de trei săptămâni și a fost dedicat protecției radiologice, chimice și biologice.
Documentele descriu mai multe activități desfășurate în timpul instruirii. În fotografiile anexate rapoartelor apar militari ruși care asistă la cursuri susținute de instructori chinezi, analizează un model de reactor nuclear și participă la sesiuni privind „recunoașterea chimică” și „recunoașterea radiațiilor”.
Documentele conțin date despre toți participanții
Reuters susține că unul dintre documentele militare consultate include lista completă a persoanelor care au participat la cursurile organizate în China.
Pentru fiecare militar ar fi fost menționate gradul, data nașterii, unitatea din care făcea parte și nivelul autorizației de securitate.
Beijingul respinge informațiile
Ministerul Apărării din China nu a răspuns solicitărilor transmise de Reuters pentru un punct de vedere privind informațiile publicate.
În schimb, Ministerul chinez de Externe a respins acuzațiile și le-a catalogat drept „complet nefondate”.
Autoritățile de la Beijing susțin în continuare că China își păstrează poziția de neutralitate în războiul dintre Rusia și Ucraina și afirmă că încearcă să joace rolul unui mediator de pace în conflict.
Reuters citează documente clasificate și surse europene
Informațiile publicate de Reuters se bazează pe documente militare clasificate și pe declarațiile a doi oficiali europeni familiarizați cu subiectul.
Până în prezent, autoritățile ruse nu au comentat informațiile privind presupusul program de instruire desfășurat în China și nici autenticitatea documentelor consultate de agenția internațională.