Rusia a ajuns să importe benzină după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Kremlinul confirmă negocierile

Publicat 1 iul. 2026, 20:05 Actualizat 1 iul. 2026, 20:06 Sursă The Moscow Times

Rusia analizează posibilitatea de a importa benzină din alte state, în încercarea de a acoperi deficitul de combustibil apărut după seria de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice. Informația a fost confirmată oficial de Kremlin, care admite că sunt purtate negocieri cu mai multe țări.

Distribuie articolul