O nouă țară și-a anunțat participarea La Eurovision, deși se află peste ocean. Concursul se extinde tot mai mult la nivel internațional

Canada va participa la concursul Eurovision din 2027, au anunțat miercuri organizatorii acestei competiții muzicale internaționale, informează Reuters și AFP.
'Canada este prima țară nouă care se alătură Concursului Muzical Eurovision după Australia în 2015 și va concura în semifinale atunci când se va alătura acestei competiții anul viitor', a transmis Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) într-un comunicat de presă.
Radioteleviziunea publică din Canada, CBC/Radio Canada, va oferi detalii despre modul în care va fi selectat reprezentantul țării nord-americane mai târziu în decursul acestui an, a dezvăluit EBU. Concursul de anul viitor va fi găzduit de Bulgaria, care a câștigat competiția, pentru prima dată în istoria sa, în luna mai.
Acest concurs muzical cu ținute vestimentare flamboaiante și, de obicei, plin de bună dispoziție, la care participă artiști pop din țări din întreaga Europă și dincolo de ea, ajuns în 2026 la cea de-a 70-a ediție, a fost marcat de controverse în acest an din cauza unei dispute legate de participarea Israelului, o țară care a inițiat o ofensivă militară în Fâșia Gaza ca răspuns la masacrele comise de organizația teroristă Hamas pe 7 octombrie 2023.
Conditiile de participare la Eurovision
Participarea la Eurovision nu se limitează strict la Europa geografică, ci depinde de statutul de membru al EBU, o alianță a unor companii publice de radiodifuziune, care include și țări din afara 'Bătrânului Continent'. Postul de televiziune australian SBS este membru-asociat, ceea ce a făcut posibilă invitarea inițială în concurs a Australiei.
Săptămâna trecută, CBC/Radio-Canada a anunțat că a devenit membru cu drepturi depline al EBU, fapt care îi conferă dreptul de a participa la cea de-a 71-a ediție a concursului Eurovision, ce va avea loc anul viitor în Bulgaria.
Deși țara lor nu a participat niciodată la Eurovision, mai mulți artiști canadieni și-au lăsat amprenta asupra acestui concurs muzical, cel mai notabil dintre ei fiind cântăreața Céline Dion, care a câștigat competiția pentru Elveția în 1988, la Dublin, cu cântecul 'Ne partez pas sans moi'.