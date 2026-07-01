Rusia și China, cooperare militară secretă la nivel înalt - SURSE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 11:07

China ar fi organizat anul trecut antrenamente militare secrete împreună cu forțele ruse, aprobate la cel mai înalt nivel de conducerea militară de la Moscova, la care ar fi participat cel puțin patru generali din cele două state, potrivit unor oficiali europeni și unor documente consultate de Reuters.

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