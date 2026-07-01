Rusia și China, cooperare militară secretă la nivel înalt - SURSE

China ar fi organizat anul trecut antrenamente militare secrete împreună cu forțele ruse, aprobate la cel mai înalt nivel de conducerea militară de la Moscova, la care ar fi participat cel puțin patru generali din cele două state, potrivit unor oficiali europeni și unor documente consultate de Reuters.
Potrivit surselor citate, implicarea unor oficiali de rang înalt în aceste activități legate de războiul din Ucraina evidențiază amploarea cooperării militare dintre Rusia și China, ceea ce a generat îngrijorări la nivel european, asta deși Beijingul respinge acuzațiile.
Un document rusesc clasificat, citat de Reuters, face referire la un ordin intern emis în august 2025 de ministrul apărării Andrei Belousov, prin care ar fi fost aprobată trimiterea unei delegații a armatei ruse la centre de instruire ale Armatei Populare de Eliberare din China.
Instruire în domeniul apărării chimice, biologice și radiologice
Potrivit raportului, unul dintre cursurile derulate a durat trei săptămâni și a vizat protecția împotriva amenințărilor chimice, biologice și radiologice, fiind organizat într-o unitate militară din Beijing în luna noiembrie.
Documentele și imaginile analizate arată militari ruși care participă la sesiuni de instruire susținute de instructori chinezi, inclusiv demonstrații privind recunoașterea contaminărilor și protecția infrastructurii în caz de atacuri chimice sau radiologice.
Oficialii europeni citați de Reuters susțin că includerea acestor tipuri de pregătire indică o cooperare militară cu miză strategică între cele două state.
Reacții internaționale și poziții oficiale
Ministerele apărării din Rusia și China nu au oferit comentarii privind informațiile apărute. Beijingul a respins acuzațiile, reiterând că își menține poziția de neutralitate în războiul din Ucraina și respingând implicarea în conflict.
La nivelul Uniunii Europene, oficialii analizează posibile răspunsuri legate de aceste informații, în contextul în care relațiile economice cu China complică adoptarea unor măsuri suplimentare.
Bruxellesul a sancționat deja mai multe companii chineze acuzate că sprijină indirect efortul de război al Rusiei, iar oficialii europeni susțin că Beijingul este privit tot mai mult ca un actor care facilitează acțiunile Moscovei.
Partea rusă respinge însă informațiile, un oficial de rang înalt calificându-le drept „nonsens total” și afirmând că armata rusă nu are nevoie de expertiza militară a Chinei.