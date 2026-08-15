Alertă de securitate la Marea Neagră: O dronă rusească de spionaj a fost descoperită pe o plajă din Bulgaria

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 12:06

Alertă de securitate pe plajele din Bulgaria: o dronă de recunoaștere presupus rusească și un alt element conex au fost eșuate de valuri în zonele Primorsko și Lozenets, declanșând o verificare amănunțită din partea autorităților.

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