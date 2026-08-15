Alertă de securitate la Marea Neagră: O dronă rusească de spionaj a fost descoperită pe o plajă din Bulgaria

Alertă de securitate pe plajele din Bulgaria: o dronă de recunoaștere presupus rusească și un alt element conex au fost eșuate de valuri în zonele Primorsko și Lozenets, declanșând o verificare amănunțită din partea autorităților.
Fragmente militare aduse de apă la Primorsko și Lozenets
Specialiștii de la Baza Navală Burgas au fost mobilizați de urgență după ce un aparat aerian fără pilot a fost adus de valuri pe o plajă din stațiunea Primorsko. În paralel, echipele de intervenție au fost solicitate și la Lozenets, unde au fost semnalate alte bucăți dintr-o dronă.
Intervenția Marinei: Militarii au examinat și au securizat obiectele la ordinul șefului Apărării.
Măsuri de siguranță: Pentru protejarea turiștilor, componentele au fost ridicate și transportate în condiții de securitate la bazele navale din Varna și Burgas.
Tăcere oficială: Ministerul Apărării din Bulgaria nu a emis deocamdată nicio poziție oficială privind originea echipamentelor recuperate.
Analiza BIRD.BG: Aparatul găsit la Primorsko ar fi o dronă de spionaj rusească Orlan-10
În lipsa detaliilor furnizate de autorități, publicația independentă de investigații BIRD.BG a analizat imaginile surprinse de martori pe plajă. Potrivit jurnaliștilor, elementele de structură indică clar un model rusesc de recunoaștere Orlan-10.
Reprezentanții publicației au criticat dur atitudinea oficialilor militari de la Sofia, insinuând că aceștia ezită să atribuie public drona Federației Ruse, spre deosebire de viteza cu care reacționează în alte situații similare.
Controverse privind o altă dronă prăbușită la granița cu România
Episodul de la Primorsko vine la doar o săptămână după ce un alt aparat de zbor fără pilot a survolat spațiul aerian bulgar și s-a prăbușit la aproximativ 100 de metri de frontieră, în apropierea României.
Versiunea autorităților: Sofia a susținut inițial că este vorba despre o dronă de fabricație ucraineană, confecționată din lemn, care ar fi deviat din cauza unui cip defect.
Ipoteza jurnaliștilor: BIRD.BG contrazice versiunea oficială, afirmând că imaginile indică mai degrabă un model rusesc avansat, ZALA Z-20.
De ce este importantă diferența dintre sistemele Orlan și ZALA
Jurnaliștii subliniază că identificarea corectă a tipului de dronă este esențială pentru a înțelege misiunile militare desfășurate în Marea Neagră. Spre deosebire de modelele mai vechi, sistemele de generație nouă ZALA dispun de o tehnologie mult mai avansată:
Anvergură și greutate: O deschidere a aripilor de circa 4 metri și o greutate la decolare de 17-18 kg.
Lansare și recuperare: Decolat prin catapultă pneumatică și recuperat cu parașută sau pernă de aer.
Inteligență Artificială: Echipat cu computere de bord capabile să detecteze și să prioritizeze automat țintele pentru atacuri de precizie.
Până la finalizarea expertizelor tehnice oficiale de către armată, originea exactă a echipamentelor rămâne un subiect de intensă dispută politică și mediatică în Bulgaria.