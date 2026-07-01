Putin ar pregăti o nouă ofensivă pentru cucerirea Kievului. Avertismentul făcut de comandantul armatei ucrainene

Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut armatei să analizeze noi modalități prin care Rusia ar putea lansa operațiuni ofensive împotriva Ucrainei, cu obiectivul de a ajunge din nou spre Kiev. Informația a fost transmisă de comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, care susține că Moscova ia în calcul mai multe scenarii militare.
Kievul, din nou în atenția planurilor militare ruse
Potrivit comandantului armatei ucrainene, Rusia ar căuta variante pentru reluarea presiunii asupra capitalei Ucrainei. Unul dintre scenariile analizate ar presupune lansarea unor operațiuni de pe teritoriul Belarusului, direcția fiind Kievul și zonele din jurul capitalei.
Belarusul a mai fost folosit de Rusia la începutul invaziei pe scară largă, în 2022, când trupele ruse au încercat să avanseze spre Kiev din nord. De această dată, autoritățile ucrainene spun că iau în calcul mai multe posibilități și urmăresc atent mișcările rusești din apropierea granițelor.
Atac din regiunea Brjansk spre Cernihiv, scenariul considerat cel mai probabil
Oleksandr Sîrskîi a indicat și o altă variantă posibilă: un atac lansat din regiunea rusă Brjansk către regiunea ucraineană Cernihiv. Această direcție este considerată de comandantul ucrainean drept scenariul cel mai probabil.
Regiunea Brjansk se află la granița cu Ucraina, iar o ofensivă pornită de acolo ar pune presiune pe nordul țării. Cernihivul se află pe una dintre rutele importante spre Kiev, ceea ce explică atenția acordată acestei zone de către armata ucraineană.
Ucraina a lovit un centru de comunicații din regiunea Moscovei
Informațiile despre posibile noi planuri ofensive ale Rusiei vin în timp ce Ucraina continuă atacurile asupra unor obiective militare aflate pe teritoriul rus.
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au lovit, marți, pentru a doua oară, un centru de comunicații spațiale din Dubna, în regiunea Moscovei. Obiectivul se află la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina.
Potrivit liderului ucrainean, centrul era folosit pentru recunoaștere și pentru coordonarea operațiunilor ruse din Ucraina. Același obiectiv fusese atacat și săptămâna trecută, conform Statului Major al armatei ucrainene.
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă și peste 150 de drone
În același timp, Rusia a lansat un nou atac de amploare asupra Ucrainei în timpul nopții. Forțele Aeriene ucrainene au transmis că Rusia a folosit o rachetă și 151 de drone.
Apărarea ucraineană a reușit să distrugă sau să blocheze racheta și 130 dintre drone, în mai multe zone din nordul, sudul și estul țării.
Au fost raportate lovituri provocate de 17 drone în 16 locații. Până la momentul transmiterii informațiilor, autoritățile ucrainene nu au anunțat victime.
Ucraina se pregătește pentru mai multe scenarii
Declarațiile comandantului armatei ucrainene arată că Kievul ia în calcul mai multe direcții de atac din partea Rusiei. Posibilitatea unei presiuni militare dinspre Belarus, dar și riscul unei ofensive din regiunea Brjansk, mențin nordul Ucrainei într-o zonă de atenție ridicată.
În paralel, Ucraina continuă să lovească obiective folosite de Rusia pentru comunicații, informații și coordonare militară. Aceste atacuri arată că războiul se desfășoară tot mai mult și la distanță, prin drone, lovituri asupra infrastructurii militare și încercări de a slăbi capacitatea de comandă a adversarului.