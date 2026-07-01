Putin ar pregăti o nouă ofensivă pentru cucerirea Kievului. Avertismentul făcut de comandantul armatei ucrainene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 14:14

Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut armatei să analizeze noi modalități prin care Rusia ar putea lansa operațiuni ofensive împotriva Ucrainei, cu obiectivul de a ajunge din nou spre Kiev. Informația a fost transmisă de comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, care susține că Moscova ia în calcul mai multe scenarii militare.

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