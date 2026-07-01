Mesaj de la vârful NATO: SUA promit sprijin pentru apărarea Țărilor Baltice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:59

Statele Unite au transmis un mesaj ferm de sprijin pentru aliații europeni, reafirmând angajamentul în apărarea Țărilor Baltice, a declarat comandantul forțelor terestre NATO din Europa.

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