Mesaj de la vârful NATO: SUA promit sprijin pentru apărarea Țărilor Baltice

Statele Unite au transmis un mesaj ferm de sprijin pentru aliații europeni, reafirmând angajamentul în apărarea Țărilor Baltice, a declarat comandantul forțelor terestre NATO din Europa.
„Sunteţi gata să faceţi mai mult şi să treceţi de la cuvinte la fapte, iar Statele Unite vor fi alături de voi”, a spus generalul american Chris Donahue în cadrul unei ceremonii desfăşurate în oraşul estonian Valga.
„Aşa se construieşte descurajarea: nu cu cuvinte rostite de la tribună, ci cu soldaţii cu picioarele în noroi”, a adăugat Donahue.
Donahue, care îşi va preda funcţia joi, îndeplineşte şi funcţia de şef al armatei SUA în Europa şi Africa.
Reorganizarea structurilor de comandă NATO
Trupele NATO din statele baltice şi din nordul Poloniei au fost până acum sub comanda unui singur cartier general multinaţional, cu sediul în Szczecin. Crearea unei a doua zone de comandă permite alianţei să aloce mai multe trupe statelor baltice.
Două divizii multinaţionale din Estonia şi Letonia vor intra sub comanda Corpului Germano‑Olandez din Münster. NATO avertizează că Rusia ar putea lansa un atac la scară largă asupra teritoriului aliat începând cu 2029, dacă ritmul actual al înarmării continuă, deşi Kremlinul neagă aceste intenţii.
Consecințe strategice și reacții politice
Presiunea asupra Europei de a‑şi consolida apărarea a crescut în urma criticilor președintelui SUA, Donald Trump, privind contribuțiile militare ale statelor membre. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a subliniat că noua postură NATO demonstrează unitatea și pregătirea alianței de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat.
Un corp de armată complet operațional comandă, de regulă, trei divizii - între 40.000 și 60.000 de soldați - și include structuri specializate pentru mobilizare rapidă. Până acum, Corpul Multinațional Nord‑Est din Szczecin era responsabil de întreaga regiune, însă un al doilea corp va permite NATO să mobilizeze „forțe masive cu rapiditate”, potrivit unui oficial militar.