Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 22:54

Franța traversează unul dintre cele mai dure episoade de caniculă din istorie. Potrivit serviului de sănătate publică, în doar câteva zile s-a consemnat o creștere dramatică a mortalității, cu circa 1.000 de decese mai mult decât media sezonului. În aceste condiții, firmele de servcii furenrare sunt luatre cu asalt, iar oamenii disperați ajung să facă rezervări pentru camerele mortuare frigorifiuce.

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