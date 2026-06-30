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Franța, în pragul unei crize macabre: canicula a umplut morgile, iar pompele funebre și crematoriilor fac față cu greu

Casele funerare sunt depășite de numărul solicitărilor (Profimedia)

Casele funerare sunt depășite de numărul solicitărilor (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 22:54

Franța traversează unul dintre cele mai dure episoade de caniculă din istorie. Potrivit serviului de sănătate publică, în doar câteva zile s-a consemnat o creștere dramatică a mortalității, cu circa 1.000 de decese mai mult decât media sezonului. În aceste condiții, firmele de servcii furenrare sunt luatre cu asalt, iar oamenii disperați ajung să facă rezervări pentru camerele mortuare frigorifiuce.

Solicitările depășesc de câte ori posiblilitățile caselor funerare

La Orly, lângă Paris, un antreprenor de pompe funebre primește zeci de apeluri disperate de la familii, aziluri și chiar poliție, toate căutând un loc în camerele frigorifice pentru cei decedați, potrivt US News.

Într-un singur weekend, antreprenorul a primit 150 de solicitări, la care a fost nevoit să răspundă negative, în condițiile în care capacitatea maximă este de 32 de “locuri” și toate sunt ocupate.

Situația este descrisă ca fiind una de „panică totală”, deoarece unele corpuri încep să se descompună înainte de a putea fi preluate.

Criză națională: morgile din Paris nu mai fac față

În Paris, singurele două case funerare din oraș sunt la capacitate maximă, iar familiile sunt nevoite să caute locuri în suburbii sau chiar în alte departamente.  Rata de ocupare a caselor funerare a crescut la peste 66% la nivel național, față de media obișnuită de 30–45% în timpul verii, scrie Dawn.

Din cauza numărului mare de decese, programările la crematorii sunt deja completate până în 10 iulie, iar autoritățile sunt rugate să aprobe folosirea unor remorci frigorifice suplimentare, în condițiile în care prognozele nu indică o revenire rapidă și de durată la temperature normale.

Aproximativ 85% dintre victime sunt persoane de peste 65 de ani. Cele mai multe decese au avut loc în locuințe, nu în spitale. Medicii avertizează că un nou val de căldură ar putea lovi persoane deja slăbite de temperaturile extreme din ultimele zile.

Temperaturile au depășit 40°C, iar nopțile au rămas anormal de calde, ceea ce a afectat în special persoanele vârstnice, mai ales pe cele care locuiesc singure.

 

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