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Extern· 1 min citire
Ucrainenii nu se țin de cuvânt, iar Polonia pune piciorul în prag. Conflict la nivel înalt pe tema avioanelor de vânătoare
Volodimir Zelenski
Publicat30 iun. 2026, 15:48
SursăRealitatea PLUS
Tensiuni fără precedent la nivel european! Polonia acuză Ucraina că nu a respectat înțelegerea prin care se angaja să furnizeze tehnologie militară pentru drone! În consecință, polonezii refuză acum să trimită către Kiev mai multe avioane de vânătoare MiG-29. Mai mult, și România a fost lăsată cu ochii în soare de Ucraina, potrivit Realitatea PLUS.
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