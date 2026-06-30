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Ucrainenii nu se țin de cuvânt, iar Polonia pune piciorul în prag. Conflict la nivel înalt pe tema avioanelor de vânătoare

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 15:48
SursăRealitatea PLUS

Tensiuni fără precedent la nivel european! Polonia acuză Ucraina că nu a respectat înțelegerea prin care se angaja să furnizeze tehnologie militară pentru drone! În consecință, polonezii refuză acum să trimită către Kiev mai multe avioane de vânătoare MiG-29. Mai mult, și România a fost lăsată cu ochii în soare de Ucraina, potrivit Realitatea PLUS.

Neînțelegerile au ieșit la iveală după o serie de declarații făcute de ministrul polonez al Apărării și pun la îndoială cooperarea strânsă dintre cele două țări. De altfel, noile probleme vin pe fondul unei crize diplomatice tot mai acute, care a apărut după ce Volodimir Zelenski a numit o unitate militară după o formațiune care a comis masacre împotriva etnicilor polonezi.

Kievul a transmis și către România promisiuni de sprijin în lupta împotriva dronelor, iar țara noastră a cerut explicații după explozia dronei din port. Cu toate acestea, termenul de 10 zile impus de autoritățile române a expirat de mai bine de o săptămână, iar Ucraina nu a venit cu clarificări.

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