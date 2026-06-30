Ucrainenii nu se țin de cuvânt, iar Polonia pune piciorul în prag. Conflict la nivel înalt pe tema avioanelor de vânătoare

Publicat 30 iun. 2026, 15:48 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni fără precedent la nivel european! Polonia acuză Ucraina că nu a respectat înțelegerea prin care se angaja să furnizeze tehnologie militară pentru drone! În consecință, polonezii refuză acum să trimită către Kiev mai multe avioane de vânătoare MiG-29. Mai mult, și România a fost lăsată cu ochii în soare de Ucraina, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre volodimir zelenskiRusiaucraina