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Extern· 1 min citire
Congo: 377 de decese și peste 1.300 de cazuri confirmate în focarul de Ebola
Foto arhivă
Autoritățile din Republica Democratică Congo (RDC) au raportat 377 de decese și 1.307 cazuri confirmate de Ebola în cadrul focarului declarat la 15 mai în estul țării, potrivit celui mai recent bilanț al Ministerului Comunicațiilor și Media, bazat pe date colectate până la 28 iunie.
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