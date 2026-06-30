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Congo: 377 de decese și peste 1.300 de cazuri confirmate în focarul de Ebola

Foto arhivă

Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 12:20

Autoritățile din Republica Democratică Congo (RDC) au raportat 377 de decese și 1.307 cazuri confirmate de Ebola în cadrul focarului declarat la 15 mai în estul țării, potrivit celui mai recent bilanț al Ministerului Comunicațiilor și Media, bazat pe date colectate până la 28 iunie.

Conform raportului, rata de mortalitate este de 28,8%, iar 615 pacienți sunt internați sau izolați. Totodată, 180 de persoane s-au vindecat, iar monitorizarea contacților a ajuns la 87,3%.

Guvernul a îndemnat populația să respecte măsurile de prevenire, inclusiv spălarea frecventă a mâinilor, evitarea contactelor cu risc și informarea exclusiv din surse oficiale, avertizând că dezinformarea poate afecta eforturile de control al epidemiei.

Focarul, provocat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, a fost identificat inițial în provincia Ituri și s-a extins în North Kivu și South Kivu. Uganda a confirmat, la rândul său, 20 de cazuri, dintre care 15 sunt considerate importate din RDC, iar Franța a anunțat primul caz confirmat la un medic întors dintr-o misiune în această țară.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), tulpina Bundibugyo are o rată de mortalitate estimată între 30% și 50%, iar în prezent nu există un vaccin autorizat sau un tratament specific. OMS apreciază că riscul de extindere a focarului este ridicat în Africa subsahariană, dar rămâne scăzut la nivel global.

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