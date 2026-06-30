Cutremur în Venezuela. Bilanț actualizat — peste 1.700 de morți și 5.000 de răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 09:55

Bilanțul dublului cutremur produs în Venezuela pe 24 iunie a urcat de la 1.450 la 1.719 de morți, a anunțat luni președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, citat de AFP.

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