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Extern· 1 min citire
Cutremur în Venezuela. Bilanț actualizat — peste 1.700 de morți și 5.000 de răniți
Cutremur Venezuela
Bilanțul dublului cutremur produs în Venezuela pe 24 iunie a urcat de la 1.450 la 1.719 de morți, a anunțat luni președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, citat de AFP.
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