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Cutremur în Venezuela. Bilanț actualizat — peste 1.700 de morți și 5.000 de răniți

Cutremur Venezuela

Cutremur Venezuela

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 09:55

Bilanțul dublului cutremur produs în Venezuela pe 24 iunie a urcat de la 1.450 la 1.719 de morți, a anunțat luni președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, citat de AFP.

„Numărul persoanelor care și-au pierdut viața este de 1.719”, a declarat oficialul venezuelean, precizând totodată că 5.034 de persoane au fost rănite. ONU estimează la aproximativ 50.000 numărul persoanelor dispărute, în timp ce operațiunile de căutare a eventualilor supraviețuitori continuă.

Potrivit lui Rodriguez, 855 de imobile au fost afectate de seisme, dintre care 189 s-au prăbușit complet, iar alte 666 au suferit prăbușiri parțiale sau avarii grave. Cele două cutremure au fost urmate de 609 replici seismice, ultima dintre acestea, cu magnitudinea 4,2, fiind înregistrată luni dimineață și puternic resimțită de populație.

Pe măsură ce trece timpul, șansele de a găsi supraviețuitori scad considerabil, avertizează specialiștii în domeniu. ONU se teme de o creștere semnificativă a numărului victimelor și a anunțat că va furniza Venezuelei aproximativ 10.000 de saci mortuari, exprimându-și totodată speranța ca bilanțul final să fie mai mic decât estimările actuale.

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