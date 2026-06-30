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Polonia a expulzat 11 persoane suspectate că au sprijinit o campanie de influență atribuită Rusiei

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 10:45

Autoritățile din Polonia au expulzat 11 persoane suspectate că ar fi fost implicate într-o operațiune de influență atribuită Rusiei, care ar fi vizat mobilizarea refugiaților ucraineni pentru organizarea unor manifestații împotriva autorităților de la Kiev.

Potrivit Agenției de Securitate Internă a Poloniei (ABW), este vorba despre nouă cetățeni ucraineni și doi cetățeni belaruși. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi utilizat fonduri provenite din Rusia pentru a recruta refugiați ucraineni aflați în Polonia și pentru a-i implica în acțiuni cu mesaj politic.

Într-un comunicat, ABW a precizat că scopul operațiunii era influențarea treptată a comunității refugiaților ucraineni și transformarea acesteia într-un instrument de promovare a unor mesaje favorabile intereselor Moscovei.

Conform serviciului de securitate, organizatorii ar fi exploatat teme sensibile din politica internă a Ucrainei, inclusiv scandalurile de corupție și alte controverse care au vizat administrația președintelui Volodimir Zelenski, pentru a stimula organizarea de proteste.

Ancheta indică faptul că persoanele vizate aveau legături cu Rusia și Belarus, iar activitățile lor s-ar fi desfășurat încă din toamna anului 2025.

Polonia acuză în mod constant Rusia și Belarus că desfășoară acțiuni de război hibrid pe teritoriul său, prin operațiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare, acuzații respinse în repetate rânduri de Moscova.

Reprezentanții ABW susțin că astfel de operațiuni urmăresc să erodeze încrederea publicului, să amplifice tensiunile sociale și să exploateze vulnerabilitatea persoanelor refugiate din calea războiului în beneficiul intereselor ruse.

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