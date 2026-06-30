Polonia a expulzat 11 persoane suspectate că au sprijinit o campanie de influență atribuită Rusiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 10:45

Autoritățile din Polonia au expulzat 11 persoane suspectate că ar fi fost implicate într-o operațiune de influență atribuită Rusiei, care ar fi vizat mobilizarea refugiaților ucraineni pentru organizarea unor manifestații împotriva autorităților de la Kiev.

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