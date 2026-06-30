Zelenski îl ironizează pe Putin: „Rusia a amânat de 15 ori termenul pentru cucerirea Donbasului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 09:20

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ironizat obiectivele militare ale Rusiei și a susținut că Moscova și-a tot schimbat planurile în războiul din Ucraina. Liderul de la Kiev spune că, în ultimii patru ani, Kremlinul și-a stabilit și apoi și-a amânat de 15 ori termenul pentru cucerirea regiunii Donbas.

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