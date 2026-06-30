Zelenski îl ironizează pe Putin: „Rusia a amânat de 15 ori termenul pentru cucerirea Donbasului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ironizat obiectivele militare ale Rusiei și a susținut că Moscova și-a tot schimbat planurile în războiul din Ucraina. Liderul de la Kiev spune că, în ultimii patru ani, Kremlinul și-a stabilit și apoi și-a amânat de 15 ori termenul pentru cucerirea regiunii Donbas.
Declarațiile lui Zelenski au venit după ce Vladimir Putin a respins o propunere despre care a afirmat că ar fi fost transmisă de Kiev. Potrivit liderului rus, aceasta ar fi vizat renunțarea la atacurile cu rază lungă de acțiune și reducerea intensității luptelor.
În discursul său video de luni seară, Volodimir Zelenski a spus că reacțiile lui Putin arată că liderul rus este tot mai departe de realitatea cu care se confruntă oamenii din propria țară. Președintele ucrainean a făcut referire și la cozile apărute la benzinăriile din Rusia, pe care le-a pus în legătură cu atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere.
Zelenski vorbește despre lipsa combustibilului din Rusia
„Chiar și un stat producător de petrol se confruntă acum cu lipsa combustibilului. Este una dintre consecințele directe ale războiului și un exemplu al modului în care Ucraina răspunde cu precizie, nu prin terorism”, a declarat Zelenski.
Liderul de la Kiev a transmis că efectele războiului se resimt și în Rusia, chiar dacă Moscova încearcă să prezinte situația într-o altă lumină. În opinia sa, problemele apărute în aprovizionarea cu combustibil sunt o consecință directă a deciziilor luate de Kremlin și a continuării atacurilor asupra Ucrainei.
Zelenski a mai spus că Rusia continuă să fie concentrată pe Donbas, dar nu a reușit să își atingă obiectivele declarate. El a afirmat că Moscova și-a stabilit în mod repetat termene pentru ocuparea completă a regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, însă acestea nu au fost respectate.
„Conducerea politică a Rusiei rămâne obsedată de Donbas”
„Conducerea politică a Rusiei rămâne obsedată de Donbas. Dacă Rusia nu pune capăt războiului, va fi nevoită să amâne încă o dată acest termen”, a spus Zelenski.
La rândul său, Vladimir Putin a declarat duminică faptul că armata rusă își va continua ofensiva pentru ocuparea integrală a celor patru regiuni revendicate de Moscova. Este vorba despre Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, regiuni aflate în centrul războiului și al disputelor dintre Rusia și Ucraina.
În timp ce liderii de la Moscova și Kiev fac declarații despre evoluția războiului, atacurile rusești continuă să provoace victime în Ucraina. Autoritățile ucrainene au anunțat că, luni, cel puțin 10 persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma bombardamentelor.
Noi atacuri rusești au provocat victime în Ucraina
În orașul Dnipro, un atac cu rachetă asupra infrastructurii a ucis șase persoane și a rănit alte 29. Autoritățile locale au transmis că zona lovită era una importantă pentru funcționarea orașului, iar echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului. În regiunea Zaporojie, o dronă rusească a lovit un microbuz de pasageri. Trei persoane au murit, iar alte opt au fost rănite, printre victime fiind și un copil de șapte ani. Un alt atac a avut loc în Harkov, unde o bombă planată a lovit orașul. Potrivit autorităților locale, o femeie de 23 de ani a murit, iar alte 10 persoane au fost rănite.