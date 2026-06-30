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Extern· 1 min citire
Candidatul de extremă stânga din Franța vrea ieșirea din NATO și o apropiere de China
Steagul Franței
Publicat30 iun. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS
Candidatul de extremă stânga în alegerile prezidențiale din Franța pledează pentru ieșirea țării din NATO. Totodată, Jean-Luc Melenchon vrea să adopte o poziție mai prietenoasă și mai cooperantă cu regimul de la Beijing, scrie Realitatea PLUS.
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