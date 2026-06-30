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Extern· 1 min citire

Candidatul de extremă stânga din Franța vrea ieșirea din NATO și o apropiere de China

Steagul Franței

Steagul Franței

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS

Candidatul de extremă stânga în alegerile prezidențiale din Franța pledează pentru ieșirea țării din NATO. Totodată, Jean-Luc Melenchon vrea să adopte o poziție mai prietenoasă și mai cooperantă cu regimul de la Beijing, scrie Realitatea PLUS.

„Nu se poate pune problema să rămânem în NATO şi nici să intrăm în noi coaliții militare, ca cele care se află în configurare” a transmis candidatul francez. Liderul partidului a respins inclusiv diplomația cluburilor închise, precum G7 și G20 și a apreciat „începerea fazei declinului Statelor Unite ale Americii”. 

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