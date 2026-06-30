Trump pune presiune pe comercianții de benzină. Cere scăderea imediată a prețurilor și avertizează că vor fi „probleme mari”

Donald Trump le cere comercianților de benzină să scadă imediat prețurile la pompă și avertizează că, în caz contrar, ar putea apărea „probleme mari”. Mesajul a fost transmis pe platforma Truth Social, în contextul în care prețurile carburanților rămân o temă sensibilă pentru americani.
Președintele american susține că distribuitorii trebuie să ajungă la un preț de aproximativ 2,50 dolari pe galon. El a acuzat, în ultimele zile, companiile petroliere că nu au redus suficient prețurile la pompă, deși prețul țițeiului a scăzut.
Potrivit Reuters, Trump a transmis un mesaj direct către comercianții de benzină și a avertizat că autoritățile ar putea interveni dacă aceștia nu se conformează.
Trump cere prețuri mai mici la pompă
„Comercianții de benzină trebuie să-și scadă prețurile, IMEDIAT”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit Reuters.
„Nu va mai fi loc de speculații, ceea ce este total ilegal. Dacă distribuitorii nu fac acest lucru, ne așteaptă mari probleme! Începeți să vizați prețul de aproximativ 2,50 dolari pe galon”, a scris el.
Săptămâna trecută, Trump a declarat că a cerut Departamentului Justiției să investigheze companiile petroliere. El le acuză că nu au redus prețurile la benzină în același ritm cu scăderea prețurilor la țiței și spune că acestea ar „exploata” clienții.
Prețurile benzinei, presiune politică pentru Trump
Tema carburanților este una importantă pentru administrația Trump, mai ales în condițiile în care mulți consumatori americani se plâng de costurile ridicate. Prețurile de la pompă afectează direct bugetele familiilor, iar orice creștere se transformă rapid într-o problemă politică.
În același timp, Donald Trump și republicanii încearcă să își păstreze majoritățile strânse în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie. În acest context, nemulțumirea oamenilor față de prețurile mari la benzină poate deveni un subiect important în campanie.
Prețurile petrolului au crescut puternic în acest an, după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie. Iranul a răspuns cu atacuri asupra Israelului și asupra unor state din Golf unde se află baze americane.
Tensiunile din Orientul Mijlociu au influențat piața petrolului
Atacurile americane și israeliene asupra Iranului, precum și atacurile israeliene din Liban, au provocat moartea a mii de persoane și strămutarea a milioane de oameni. Un armistițiu a intrat în vigoare în aprilie și a fost prelungit de atunci.
Totuși, tensiunile nu au dispărut. SUA și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului, iar evoluțiile din regiune continuă să influențeze piața petrolului și, implicit, prețurile plătite de șoferi la pompă.
Eforturile diplomatice dintre Washington și Teheran au dus recent la o ușoară scădere a prețurilor la benzină pentru americani. Chiar și așa, Trump cere acum o reducere mai rapidă și mai clară a prețurilor, punând presiune directă pe comercianți și distribuitori.