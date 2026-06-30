Trump pune presiune pe comercianții de benzină. Cere scăderea imediată a prețurilor și avertizează că vor fi „probleme mari”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 07:38

Donald Trump le cere comercianților de benzină să scadă imediat prețurile la pompă și avertizează că, în caz contrar, ar putea apărea „probleme mari”. Mesajul a fost transmis pe platforma Truth Social, în contextul în care prețurile carburanților rămân o temă sensibilă pentru americani.

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