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Fostul star din UFC a fost arestat în SUA: „Vă iubesc pe toți. Lucrez la mine însumi”

Dustin Poirier (foto: profimedia)

Dustin Poirier (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:22

Dustin Poirier, fostul luptător de arte marțiale mixte și unul dintre cei mai apreciați sportivi din istoria UFC, a fost arestat duminică, 21 iunie, în statul Georgia, Statele Unite, fiind acuzat de stare de ebrietate în public. Potrivit datelor din Clayton County, el a fost eliberat după achitarea unei cauțiuni.

Incidentul survine la 11 luni după retragerea sa din activitatea competițională. Ultima sa apariție în cușcă a avut loc pe 19 iulie 2025, când a fost învins de Max Holloway prin decizie unanimă, un sfârșit de carieră care a consemnat un bilanț de 30 de victorii și 10 înfrângeri.

„Sunt în căutarea sufletului, fac niște schimbări”

Nu este prima dată când „Diamantul” se confruntă cu astfel de probleme. În noiembrie trecut, Poirier semnalase public că traversează o perioadă de introspecție și că depune eforturi pentru a renunța la alcool. „Sunt în căutarea sufletului, fac niște schimbări. Binecuvântări în această călătorie”, scria el atunci, conform ESPN.

Luni, 22 iunie, la o zi după incident, Poirier a transmis un scurt mesaj pe Instagram, adresat fanilor săi: „Vă iubesc pe toți. Lucrez la mine însumi.”

Născut pe 19 ianuarie 1989 în Lafayette, Louisiana, Poirier și-a început cariera în MMA în 2009, concurând atât la categoria ușoară, cât și la categoria pană. De-a lungul carierei, a învins adversari de top precum Max Holloway, Justin Gaethje, Eddie Alvarez și Conor McGregor, însă din 2021 încoace a pierdut 4 din ultimele 6 lupte, în fața unor luptători precum Charles Oliveira, Islam Makhachev sau Justin Gaethje.

În prezent, fostul challenger la titlul mondial activează ca analist UFC pentru platforma Paramount+.

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