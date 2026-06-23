Fostul star din UFC a fost arestat în SUA: „Vă iubesc pe toți. Lucrez la mine însumi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:22

Dustin Poirier, fostul luptător de arte marțiale mixte și unul dintre cei mai apreciați sportivi din istoria UFC, a fost arestat duminică, 21 iunie, în statul Georgia, Statele Unite, fiind acuzat de stare de ebrietate în public. Potrivit datelor din Clayton County, el a fost eliberat după achitarea unei cauțiuni.

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