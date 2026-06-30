Scoția, de la cea mai violentă țară din lumea dezvoltată la una dintre cele mai sigure din Europa

Publicat 30 iun. 2026, 12:38 Actualizat 30 iun. 2026, 12:55 Sursă BBC

În urmă cu doar două decenii, Scoția se confrunta cu una dintre cele mai grave probleme de criminalitate violentă din lumea dezvoltată. Astăzi, țara este privită ca un model internațional de succes în prevenirea infracționalității, după ce autoritățile au decis să trateze violența nu ca pe o simplă chestiune de ordine publică, ci ca pe o problemă de sănătate publică. Schimbarea de abordare a transformat radical realitatea socială a țării, potrivit unei analize publicate de BBC Future.

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