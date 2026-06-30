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Noi reguli pentru transportatori în Olanda: taxă rutieră și controale începând cu 1 iulie. Atenționarea MAE

MAE

MAE

Scris de Adina Saleh Publicat: 30 iun. 2026, 12:31

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe transportatorii români și pe cetățenii care tranzitează sau călătoresc în Regatul Țărilor de Jos că, începând cu 1 iulie, autoritățile olandeze introduc o nouă taxă pentru utilizarea infrastructurii rutiere destinată camioanelor din categoriile N2 și N3.

Noua taxă va fi calculată în funcție de distanța parcursă pe drumurile incluse în sistemul de tarifare, iar vehiculele vizate trebuie să fie dotate cu o unitate de bord (OBU), care permite monitorizarea kilometrajului.

Ministerul precizează că, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, autoritățile din Olanda vor începe și controalele în trafic, iar nerespectarea obligațiilor va fi sancționată.

În acest context, MAE recomandă operatorilor de transport să se informeze din timp cu privire la procedurile de înregistrare și plata taxei, pentru a evita eventualele sancțiuni.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot contacta Secția Consulară a Ambasadei României la Haga, apelurile fiind preluate permanent prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. În situații de urgență, este disponibil și numărul de telefon dedicat al misiunii diplomatice.

De asemenea, MAE recomandă românilor care călătoresc în străinătate să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia pot primi informații utile și actualizate privind condițiile de călătorie și eventualele alerte.

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