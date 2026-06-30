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Extern· 1 min citire
Noi reguli pentru transportatori în Olanda: taxă rutieră și controale începând cu 1 iulie. Atenționarea MAE
MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe transportatorii români și pe cetățenii care tranzitează sau călătoresc în Regatul Țărilor de Jos că, începând cu 1 iulie, autoritățile olandeze introduc o nouă taxă pentru utilizarea infrastructurii rutiere destinată camioanelor din categoriile N2 și N3.
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