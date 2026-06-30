Estimări sumbre făcute de NASA după cutremurele din Venezuela. Aproape 59.000 de clădiri ar fi fost avariate sau distruse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 14:10

Aproape 59.000 de clădiri ar fi fost avariate sau distruse în urma cutremurelor puternice care au lovit Venezuela, potrivit unei evaluări preliminare realizate cu ajutorul datelor satelitare publicate de NASA.

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