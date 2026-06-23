Gabriela Ruse, victorie superbă la Bad Homburg. Românca s-a calificat în optimile de finală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 15:46

Gabriela Ruse (105 WTA) a produs una dintre surprizele zilei la turneul WTA 500 de la Bad Homburg, învingând-o marți, 23 iunie, pe Linda Noskova (10 WTA), favorita numărul 5, cu scorul de 6-1, 6-3, după exact o oră de joc.

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