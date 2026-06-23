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Gabriela Ruse, victorie superbă la Bad Homburg. Românca s-a calificat în optimile de finală

Gabriela Ruse (foto: profimedia)

Gabriela Ruse (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 15:46

Gabriela Ruse (105 WTA) a produs una dintre surprizele zilei la turneul WTA 500 de la Bad Homburg, învingând-o marți, 23 iunie, pe Linda Noskova (10 WTA), favorita numărul 5, cu scorul de 6-1, 6-3, după exact o oră de joc.

Parcursul Gabrielei Ruse la Bad Homburg a început din calificări, după ce românca a coborât sub pragul top 100 WTA. Ea a trecut de Shuai Zhang (67 WTA) cu 7-5, 6-4, apoi de Taylor Townsend (81 WTA) cu 3-6, 6-1, 6-4, asigurându-și un loc pe tabloul principal.

Ruse nu s-a intimidat de campioana de la Berlin

Primul set a fost unul de excepție: cu un serviciu solid și impunând propriul ritm, româca a dominat categoric, închizând setul cu 6-1. Actul secund a debutat în aceeași notă, Ruse preluând inițiativa și conducând cu 4-1.

Deși cehoaica a încercat o revenire și a avut șansa de a reduce din diferență la 4-3, Ruse a salvat două mingi de break, s-a distanțat la 5-2 și, la cea de-a treia minge de meci, a servit al 13-lea as al partidei, impunându-se cu 6-3.

Urmează duelul cu Kalinskaya

În optimile de finală, Gabriela Ruse o va întâlni pe Anna Kalinskaya (20 WTA), care a trecut fără emoții de Sinja Kraus (93 WTA) cu 6-4, 6-1.

Totodată, și Irina Begu (35 de ani, 211 WTA) se află în optimi, după ce a reușit o victorie remarcabilă în fața legendei Venus Williams (46 de ani, 471 WTA), scor 6-2, 4-6, 7-6 (6). Begu va înfrunta în faza următoare pe Karolina Muchova (29 de ani, 11 WTA), favorita numărul 4 la titlu.

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