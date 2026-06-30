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Autoritățile din Monaco exclud ipoteza unui atac terorist după explozia care a rănit trei persoane

explozia Monaco

explozia Monaco

Scris de Adina Saleh Publicat: 30 iun. 2026, 14:49

Explozia produsă luni în Monaco, în urma detonării unui dispozitiv exploziv improvizat, nu este tratată de autorități ca un act de terorism, a declarat marți procurorul general al principatului, Stephane Thibault, conform Reuters.

În cadrul unei conferințe de presă, procurorul a precizat că ancheta se concentrează asupra unui singur suspect, despre care anchetatorii cred că ar fi autorul atacului.

Autoritățile din Monaco au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, în contextul incidentului fără precedent înregistrat în principat, soldat cu rănirea a trei persoane.

Stephane Thibault nu a confirmat identitatea persoanei vizate, însă mai multe surse citate de presa internațională susțin că ținta ar fi fost omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, rezident permanent în Monaco. Potrivit informațiilor disponibile, acesta a fost grav rănit, însă viața sa nu mai este în pericol.

În urma exploziei au mai fost rănite o femeie, aflată în continuare în stare critică, și un adolescent, care a suferit răni ușoare.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească atât circumstanțele incidentului, cât și motivul care a stat la baza atacului.

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