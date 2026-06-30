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Extern· 1 min citire
Autoritățile din Monaco exclud ipoteza unui atac terorist după explozia care a rănit trei persoane
explozia Monaco
Explozia produsă luni în Monaco, în urma detonării unui dispozitiv exploziv improvizat, nu este tratată de autorități ca un act de terorism, a declarat marți procurorul general al principatului, Stephane Thibault, conform Reuters.
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