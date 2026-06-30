Bloc de locuințe prăbușit în centrul Atenei. Zeci de pompieri caută printre dărâmături: ancheta vizează lucrările de lângă imobil

Un bloc de locuințe cu patru etaje s-a prăbușit marți într-un cartier rezidențial din centrul Atenei. La fața locului au fost mobilizate zeci de pompieri, echipe speciale de salvare și câini de căutare, pentru a verifica dacă există persoane prinse sub ruine.
Imobilul avea șapte apartamente și s-a prăbușit în cursul dimineții în cartierul Petralona, o zonă locuită din capitala Greciei. Zona a fost izolată pentru ca echipele de intervenție să poată acționa în siguranță.
Potrivit informațiilor transmise, patru persoane despre care se credea inițial că ar fi fost prinse sub dărâmături au fost localizate și sunt în afara oricărui pericol.
Intervenție amplă în cartierul Petralona
La operațiunea de salvare participă aproximativ 30 de pompieri, opt autospeciale, echipaje medicale și ambulanțe. În sprijin a fost trimisă și unitatea specială EMAK, specializată în intervenții în caz de dezastre și în misiuni de căutare-salvare.
Salvatorii folosesc și un câine de căutare pentru a verifica mormanul de dărâmături. Intervenția este una dificilă, pentru că echipele trebuie să stabilească dacă în momentul prăbușirii se aflau persoane în interiorul clădirii sau în apropierea acesteia.
Autoritățile au securizat perimetrul, iar echipele de intervenție continuă verificările printre resturile imobilului.
Patru persoane au fost găsite în siguranță
Inițial, existau informații că patru persoane ar fi putut fi prinse sub dărâmături. Ulterior, pompierii au anunțat că acestea au fost localizate și nu se află în pericol.
În imobil se aflau mai mulți locatari în momentul producerii incidentului, iar autoritățile încearcă să stabilească exact câte persoane erau în clădire și dacă toți locatarii au fost identificați.
Operațiunile de căutare continuă pentru a elimina orice risc și pentru a confirma că nu mai există oameni surprinși sub ruine.
Ancheta vizează lucrările de la clădirea vecină
Cauza prăbușirii nu a fost stabilită până acum. Pompierii au confirmat că, în momentul incidentului, la clădirea învecinată se desfășurau lucrări de construcție.
Anchetatorii verifică dacă aceste lucrări ar fi putut afecta stabilitatea blocului prăbușit. Urmează să fie analizate condițiile în care s-a produs incidentul și dacă imobilul avea probleme structurale înainte de prăbușire.
Autoritățile vor stabili, în urma verificărilor, dacă lucrările din apropiere au avut vreo legătură cu prăbușirea clădirii.