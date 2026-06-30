Bloc de locuințe prăbușit în centrul Atenei. Zeci de pompieri caută printre dărâmături: ancheta vizează lucrările de lângă imobil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 15:39

Un bloc de locuințe cu patru etaje s-a prăbușit marți într-un cartier rezidențial din centrul Atenei. La fața locului au fost mobilizate zeci de pompieri, echipe speciale de salvare și câini de căutare, pentru a verifica dacă există persoane prinse sub ruine.

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