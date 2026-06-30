Negocieri SUA-Iran: Emisarii lui Trump au ajuns la Doha

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și consilierul principal Jared Kushner au aterizat marți la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii din Qatar, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al statului din Golf, potrivit agenției internaționale Reuters, citată de Euronews.
Echipa de negociatori trimisă de Washington s-a întors în regiune pentru cea mai recentă rundă de discuții menite să ducă la încheierea conflictului armat dintre Statele Unite și Iran. „Domnul Steve Witkoff și domnul Jared Kushner se află aici, la Doha, pentru a se întâlni cu mediatorii și cu oficialii qatarezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, Majed Al Ansari, potrivit sursei citate.
Potrivit acestuia, discuțiile vor viza toate problemele regionale, inclusiv negocierile cu Iranul, dar și situația din Liban, oficialul qatarez precizând totodată că cei doi emisari americani nu se află la Doha pentru negocieri directe cu partea iraniană.
Vizita survine în contextul în care Witkoff, fost investitor imobiliar, a fost numit emisarul principal al administrației Trump pentru negocierile din Orientul Mijlociu încă de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, jucând un rol central atât în negocierile pentru încetarea focului în Gaza, cât și în cadrul mai recentului acord-cadru SUA-Iran, semnat pe 17 iunie. La rândul său, Kushner, ginerele președintelui Trump, a colaborat cu Witkoff în calitate de consilier principal pe probleme de diplomație regională, continuând rolul avut anterior în medierea Acordurilor Abraham, din timpul primului mandat al lui Trump.
Iranul a anunțat, separat, că va trimite o delegație în Qatar în această săptămână, însă oficialii de la Teheran au insistat că nu au acceptat încă o întâlnire directă cu partea americană „la niciun nivel”, mai ales după ce atacurile din Golful Persic de la finalul săptămânii trecute au pus sub semnul întrebării continuarea negocierilor.
Potrivit agenției Reuters, citată de Euronews, eventualele discuții dintre SUA și Iran, care ar urma să aibă loc la Doha, sunt așteptate să se desfășoare la nivel tehnic. Nu este încă limpede dacă cele două delegații se vor întâlni efectiv față în față sau dacă vor continua să comunice indirect, prin intermediul mediatorilor din Qatar și Pakistan.
Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul ar fi solicitat el însuși o întâlnire cu omologii americani, adăugând, în legătură cu posibila reuniune de la Doha: „Va fi poate importantă, poate nu. Vom vedea”.