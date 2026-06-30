Negocieri SUA-Iran: Emisarii lui Trump au ajuns la Doha

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 15:36

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și consilierul principal Jared Kushner au aterizat marți la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii din Qatar, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al statului din Golf, potrivit agenției internaționale Reuters, citată de Euronews.

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