Se schimbă planul. Qatarul anunță că nu vor exista discuții directe între SUA și Iran

Publicat 30 iun. 2026, 16:12 Sursă Agerpres

Qatarul, una dintre țările mediatoare în conflictul dintre Iran și SUA, a precizat marți că nicio discuție directă între delegații ale acestora nu este planificată în următoarele zile la Doha, unde președintele american Donald Trump și-a trimis emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner pentru întâlniri cu mediatori, relatează AFP.

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