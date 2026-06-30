Fostul șef al trupelor antitero din Ungaria, acuzat că a reținut ilegal și a torturat șapte ucraineni. Orban toarnă gaz pe foc și îl numește șef la Fidesz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 17:30

Unul dintre cei mai cunoscuți foști oficiali din structurile de ordine publică din Ungaria se află în vizorul procurorilor. János Hajdu, fost director general al Centrului Antiterorism (TEK) și apropiat al premierului Viktor Orban, este cercetat într-un dosar care vizează privarea ilegală de libertate și presupuse acte de tortură asupra a șapte cetățeni ucraineni.

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