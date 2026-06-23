Mii de bețișoare parfumate colorează peisajul unui sat vietnamez. Tradiția veche de secole care atrage turiști din întreaga lume

Quang Phu Cau, un sat tradițional aflat la aproximativ 35 de kilometri de Hanoi, continuă să păstreze vie una dintre cele mai spectaculoase și vechi îndeletniciri din Vietnam: producția de bețișoare parfumate folosite în ritualurile religioase și practicile spirituale.
Localitatea a devenit cunoscută la nivel internațional datorită imaginilor impresionante cu mii de bețișoare colorate, întinse la uscat sub razele soarelui. Pe lângă importanța culturală și economică, peisajele create de aceste mănunchiuri viu colorate transformă satul într-o destinație apreciată de fotografi și turiști.
Cum sunt realizate bețișoarele parfumate în Quang Phu Cau
Procesul de producție începe cu pregătirea atentă a bambusului, materia primă folosită pentru realizarea bețișoarelor. Tulpinile sunt tăiate și prelucrate la dimensiuni precise, după care sunt colorate, cel mai adesea într-o nuanță intensă de roșu, considerată simbol al norocului și prosperității.
După această etapă, mii de bețișoare sunt așezate în evantaie uriașe și lăsate la uscat în aer liber. Privite de la distanță, acestea formează modele geometrice impresionante, care au făcut înconjurul lumii prin intermediul fotografiilor și rețelelor sociale.
Abia după uscarea completă, bețișoarele sunt acoperite cu amestecuri aromatice speciale, obținute din plante, rășini și ingrediente naturale folosite de generații întregi.
O tradiție cu rădăcini adânci în cultura Vietnamului
Fabricarea bețișoarelor parfumate reprezintă o activitate transmisă din generație în generație și ocupă un loc important în patrimoniul cultural al Vietnamului. Aceste produse sunt utilizate în temple, pagode și locuințe, fiind nelipsite din ceremoniile religioase și ritualurile dedicate strămoșilor.
Pentru mulți locuitori ai satului Quang Phu Cau, această meserie nu este doar o sursă de venit, ci și o modalitate de a conserva identitatea culturală a comunității.
Atracție turistică devenită celebră la nivel mondial
În ultimii ani, imaginile spectaculoase cu mănunchiurile de bețișoare colorate au transformat satul într-un adevărat punct de atracție pentru vizitatori. Fotografi profesioniști și turiști din toate colțurile lumii ajung aici pentru a surprinde peisajele unice create de procesul tradițional de uscare.
Astfel, Quang Phu Cau reușește să îmbine tradiția cu turismul modern, oferind o imagine autentică a Vietnamului rural și demonstrând că meșteșugurile vechi de secole pot continua să fascineze și în era tehnologiei.