Mii de bețișoare parfumate colorează peisajul unui sat vietnamez. Tradiția veche de secole care atrage turiști din întreaga lume

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 16:40

Quang Phu Cau, un sat tradițional aflat la aproximativ 35 de kilometri de Hanoi, continuă să păstreze vie una dintre cele mai spectaculoase și vechi îndeletniciri din Vietnam: producția de bețișoare parfumate folosite în ritualurile religioase și practicile spirituale.

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