Bilanț provizoriu: victime și evacuări masive

Ministerul Agriculturii a confirmat moartea unei persoane și rănirea altor opt. Peste 44.000 de locuitori au fost evacuați de urgență, iar alte 325.000 de persoane sunt în continuare vizate de măsurile de relocare. Pentru sprijin, autoritățile au mobilizat 16.000 de militari.

Orașul Vinh, unul dintre cele mai afectate, a fost inundat în timpul nopții. Străzile au rămas pustii marți dimineață, magazinele și restaurantele fiind închise, iar localnicii și-au protejat casele cu saci de nisip.

Transport paralizat și pagube majore

Două aeroporturi interne au fost închise, iar 35 de zboruri au fost anulate. În plus, toate navele de pescuit din zona de impact au fost rechemate în porturi.

”Nu am mai trăit niciodată un taifun atât de violent”, a mărturisit Le Manh Tung, 66 de ani, evacuat împreună cu familia sa într-un stadion acoperit din Vinh.

Specialiștii Centrului Național de Previziuni Hidrometeorologice avertizează însă că riscul de inundații bruște și alunecări de teren rămâne ridicat în următoarele ore. Centrul Comun de Alertă de Taifun estimează că sistemul va slăbi treptat pe măsură ce se deplasează spre platoul continental al Golfului Tonkin.

Pierderi în creștere pentru Vietnam

În primele șapte luni ale lui 2025, dezastrele naturale au provocat în Vietnam peste 100 de morți sau dispăruți, iar pierderile economice s-au ridicat la 21 de milioane de dolari. În septembrie, taifunul Yagi a adus pagube de 3,3 miliarde de dolari și sute de victime.

Experții subliniază că schimbările climatice amplifică frecvența și intensitatea fenomenelor meteo extreme, punând Asia de Sud-Est în fața unor riscuri tot mai mari.