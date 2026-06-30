Rușii se bat pe benzină. Cozi uriașe după atacurile ucrainene care au lovit infrastructura petrolieră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 19:30

Atacurile lansate de Ucraina asupra infrastructurii energetice din Rusia încep să producă efecte tot mai vizibile în viața de zi cu zi a populației. În mai multe regiuni ale Federației Ruse s-a instalat o criză a combustibilului, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte ore sau chiar zeci de ore pentru a alimenta.

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