Un copil de trei ani a fost scos viu dintre ruine la șase zile după cutremurele din Venezuela

Publicat 30 iun. 2026, 23:55 Actualizat 30 iun. 2026, 23:56

Un copil de trei ani a fost salvat în a șasea zi de la cutremurele din Venezuela care au făcut cel puțin 1.943 de morți, a anunțat Protecția Civilă din Iordania într-un comunicat emis marți, notează AFP.

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