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Un copil de trei ani a fost scos viu dintre ruine la șase zile după cutremurele din Venezuela

Un copil de doar trei ani a fost scos viu de sub dărâmături

Un copil de doar trei ani a fost scos viu de sub dărâmături

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 23:55
Actualizat30 iun. 2026, 23:56

Un copil de trei ani a fost salvat în a șasea zi de la cutremurele din Venezuela care au făcut cel puțin 1.943 de morți, a anunțat Protecția Civilă din Iordania într-un comunicat emis marți, notează AFP.

Această salvare efectuată de o echipă de salvatori iordanieni - singura din cursul zilei până în acest moment - pare miraculoasă. Copilul a primit primele îngrijiri medicale și a fost transportat imediat la spital, conform comunicatului.

Bilanțul victimelor făcute de dublul seism care s-a produs în Venezuela pe 24 iunie a urcat de la 1.719 de decese la 1.943 de decese, a anunțat marți președintele Adunării Naționale din această țară, Jorge Rodriguez, citat de AFP.

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