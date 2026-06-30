Canada pune umărul la înarmarea Republicii Moldova cu tehnică militară modernă

Publicat 30 iun. 2026, 22:31 Sursă Agerpres

Armata Națională a Republicii Moldova va fi dotată cu peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Ministerul Apărării moldovean și Centrul de investiții în apărare din Estonia au încheiat marți un acord-cadru și contractul privind achiziționarea tehnicii de la compania Roshel din Canada, informează Moldpres și Radio Chișinău.

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