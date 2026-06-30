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Extern· 1 min citire
Canada pune umărul la înarmarea Republicii Moldova cu tehnică militară modernă
Blindate Roshel. Foto: Profimedia
Publicat30 iun. 2026, 22:31
SursăAgerpres
Armata Națională a Republicii Moldova va fi dotată cu peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Ministerul Apărării moldovean și Centrul de investiții în apărare din Estonia au încheiat marți un acord-cadru și contractul privind achiziționarea tehnicii de la compania Roshel din Canada, informează Moldpres și Radio Chișinău.
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