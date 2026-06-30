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Canada pune umărul la înarmarea Republicii Moldova cu tehnică militară modernă

Blindate Roshel. Foto: Profimedia

Blindate Roshel. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 22:31
SursăAgerpres

Armata Națională a Republicii Moldova va fi dotată cu peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Ministerul Apărării moldovean și Centrul de investiții în apărare din Estonia au încheiat marți un acord-cadru și contractul privind achiziționarea tehnicii de la compania Roshel din Canada, informează Moldpres și Radio Chișinău.

Această achiziție face parte din pachetul de asistență pentru anii 2022 - 2025, destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei naționale a R. Moldova. Respectivul proiect este implementat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul programului 'Instrumentul European pentru Pace'.

În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții companiei canadiene, ministrul moldovean al apărării, Anatolie Nosatîi, a mulțumit pentru receptivitate și deschidere. De asemenea, ministrul a evidențiat importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

Anatolie Nosatîi a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene, potrivit IPN și Deschide.md.

Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro și constituie un grant european nerambursabil.

Vehiculele achiziționate vor fi livrate până în luna mai 2027, potrivit media de peste Prut.

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