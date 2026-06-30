Descoperire șocantă: două surori gemene de doar 15 luni au fost găsite moarte în casă

O tragedie cutremurătoare zguduie Franța, unde două surori gemene în vârstă de doar 15 luni au fost găsite fără viață în locuința familiei. Primele informații indică faptul că fetițele ar fi murit în contextul valului extrem de căldură care afectează Europa, anchetatorii luând în calcul deshidratarea ca posibilă cauză a decesului.
În același timp, ceilalți patru copii ai familiei au fost transportați la spital, unul dintre ei fiind în stare critică.
Două gemene de 15 luni, descoperite fără suflare în pătuțurile lor
Drama s-a petrecut în locuința unei familii cu șase copii. Potrivit autorităților franceze, părinții au fost cei care au alertat serviciile de urgență după ce și-au găsit fiicele fără semne vitale.
La sosirea echipajelor medicale, cele două fetițe nu au mai putut fi salvate, potrivit publicației franceze rtl.fr.
Primele date din anchetă indică faptul că temperaturile foarte ridicate din locuință și deshidratarea ar putea fi factori care au contribuit la producerea tragediei. Cauza exactă a morții urmează însă să fie stabilită în urma autopsiei.
Ceilalți patru copii au ajuns la spital
În locuință se mai aflau alți patru copii ai familiei, cu vârste de 3, 4, 5 și 6 ani.
Toți prezentau semne de deshidratare și au fost transportați la spital pentru investigații și tratament.
Unul dintre copii a fost preluat cu elicopterul și transferat de urgență la o unitate medicală, după ce medicii au constatat că starea sa era critică.
Declarația mamei, în centrul anchetei
Mama gemenelor le-a declarat anchetatorilor că ultimul biberon le-ar fi fost oferit copiilor în jurul orei 19:00, în seara precedentă.
Femeia a susținut că a revenit în camera acestora abia în jurul orei 13:00, în ziua următoare, moment în care le-a găsit fără viață.
Această declarație este analizată de procurori în cadrul anchetei deschise pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Părinții au fost audiați de poliție
După intervenția echipajelor de salvare, ambii părinți, în vârstă de 35 și 32 de ani, au fost conduși la sediul poliției din Valenciennes pentru audieri.
Parchetul a precizat că cei doi nu au antecedente penale și că familia nu figura în evidențele serviciilor de protecție a copilului.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat în orele care au precedat decesul celor două fetițe.
Vecinii, șocați de tragedie
Moartea celor două gemene a provocat un puternic șoc în comunitatea din Beuvrages.
Vecinii spun că familia se mutase în zonă cu aproximativ două luni înainte și că era foarte discretă.
„Nu îți imaginezi că o asemenea tragedie se poate întâmpla chiar lângă casa ta”, a declarat unul dintre locuitori.
Alți vecini au afirmat că îi văzuseră foarte rar pe membrii familiei și că nu îi cunoșteau îndeaproape.
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Temperaturile foarte ridicate au determinat autoritățile să emită avertizări privind riscul de deshidratare și insolație, în special pentru copii, vârstnici și persoanele vulnerabile.
Ancheta privind decesul celor două surori gemene este în desfășurare, iar rezultatele autopsiei vor stabili cu exactitate cauza morții și eventualele responsabilități.