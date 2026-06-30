Descoperire șocantă: două surori gemene de doar 15 luni au fost găsite moarte în casă

Publicat 30 iun. 2026, 22:40 Actualizat 30 iun. 2026, 22:58

O tragedie cutremurătoare zguduie Franța, unde două surori gemene în vârstă de doar 15 luni au fost găsite fără viață în locuința familiei. Primele informații indică faptul că fetițele ar fi murit în contextul valului extrem de căldură care afectează Europa, anchetatorii luând în calcul deshidratarea ca posibilă cauză a decesului.

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