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Atac cu dronă rusească în Herson. Un microbuz civil a fost lovit, două persoane au murit și cinci au fost rănite

Autobuz atacat Ucraina

Autobuz atacat Ucraina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:34

Un microbuz a fost lovit miercuri dimineață de o dronă rusească în centrul orașului Herson. În urma atacului, două persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite. Victimele rănite au fost transportate la spital.

Atacul a avut loc miercuri dimineață, în jurul orei 7:00, în centrul orașului Herson. O dronă rusească a lovit un microbuz aflat în zonă, potrivit informațiilor preliminare.

În urma impactului, două persoane au murit. Alte cinci persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Răniții au fost transportați la spital

După atac, persoanele rănite au fost preluate și transportate la spital. Starea acestora nu a fost detaliată în primele informații transmise.

Atacul a vizat un mijloc de transport civil, iar șeful Administrației Militare a regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a transmis că operatorul dronei putea vedea clar ținta.

Un alt atac avusese loc cu o zi înainte

Atacul asupra microbuzului vine la o zi după un alt incident produs tot în Herson. Un bărbat a fost ucis atunci în urma unui atac rusesc asupra unei mașini.

Orașul Herson rămâne una dintre zonele afectate de atacurile rusești, iar miercuri dimineață bilanțul a crescut din nou, după lovitura asupra microbuzului civil.

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