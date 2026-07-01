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Extern· 1 min citire
Atac cu dronă rusească în Herson. Un microbuz civil a fost lovit, două persoane au murit și cinci au fost rănite
Autobuz atacat Ucraina
Un microbuz a fost lovit miercuri dimineață de o dronă rusească în centrul orașului Herson. În urma atacului, două persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite. Victimele rănite au fost transportate la spital.
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