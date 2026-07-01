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Rusia lansează noi atacuri masive asupra benzinăriilor din Ucraina. O femeie a murit și trei persoane au fost rănite

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 10:56

Rusia a atacat în noaptea de marți spre miercuri cinci stații de benzină din regiunea Dnipropetrovsk, în sud-estul Ucrainei, provocând moartea unei femei, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanja pe Telegram.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra benzinăriilor ucrainene

Guvernatorul regional a subliniat că alte trei persoane au fost rănite în urma atacului, potrivot Reuters.

Rusia a atacat în repetate rânduri staţiile de alimentare cu combustibil din Ucraina, dar recent s-au intensificat, autorităţile din regiunile de pe linia frontului, Zaporojie, Sumî, Harkov şi Dnipropetrovsk, raportând atacuri aproape zilnice.

Atac rusesc cu drone asupra unui autobuz. Două persoane au murit

În oraşul Herson, din sud, un atac cu drone asupra unui autobuz de pasageri a provocat moartea a două persoane şi rănirea altor cinci, a declarat miercuri, separat, guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

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