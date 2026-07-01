Rusia lansează noi atacuri masive asupra benzinăriilor din Ucraina. O femeie a murit și trei persoane au fost rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 10:56

Rusia a atacat în noaptea de marți spre miercuri cinci stații de benzină din regiunea Dnipropetrovsk, în sud-estul Ucrainei, provocând moartea unei femei, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanja pe Telegram.

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