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Extern· 1 min citire
Rusia lansează noi atacuri masive asupra benzinăriilor din Ucraina. O femeie a murit și trei persoane au fost rănite
FOTO: Arhivă
Rusia a atacat în noaptea de marți spre miercuri cinci stații de benzină din regiunea Dnipropetrovsk, în sud-estul Ucrainei, provocând moartea unei femei, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanja pe Telegram.
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