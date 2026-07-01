Peter Magyar solicită populației să reducă consumul de apă de la robinet. Ungaria, lovită de valul de caniculă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 11:19

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a îndemnat marți cetățenii să utilizeze apa de la robinet în zilele următoare doar atunci când este strict necesar și să amâne orice consum de apă care poate fi evitat sau făcut mai târziu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Peter Magyarapacanicula