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Peter Magyar solicită populației să reducă consumul de apă de la robinet. Ungaria, lovită de valul de caniculă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 11:19

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a îndemnat marți cetățenii să utilizeze apa de la robinet în zilele următoare doar atunci când este strict necesar și să amâne orice consum de apă care poate fi evitat sau făcut mai târziu.

„Temperaturile din Ungaria au atins astăzi o maximă de 42 de grade Celsius astfel încât avertizarea de nivel trei pentru temperaturi ridicate este încă în vigoare”, a declarat Maghiar.

Liderul de la budapesta a adăugat că guvernul și Direcția Națională pentru Managementul Dezastrelor ”sunt în contact permanent cu serviciile și organizațiile relevante”, transmite agenția MTI.

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