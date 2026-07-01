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Extern· 1 min citire
Peter Magyar solicită populației să reducă consumul de apă de la robinet. Ungaria, lovită de valul de caniculă
FOTO: Arhivă
Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a îndemnat marți cetățenii să utilizeze apa de la robinet în zilele următoare doar atunci când este strict necesar și să amâne orice consum de apă care poate fi evitat sau făcut mai târziu.
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