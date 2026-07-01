Rusia suspendă traficul feroviar la granița cu Finlanda, Estonia și Letonia. Decizia intră în vigoare de la 1 iulie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:01

Guvernul rus suspendă traficul prin mai multe puncte de control feroviar de la granița cu Finlanda, Estonia și Letonia, începând cu 1 iulie. Decizia apare într-un decret guvernamental, însă documentul nu precizează motivul închiderilor. Măsura vine într-un context tensionat, în care apar tot mai multe informații despre consolidarea prezenței militare ruse în apropierea granițelor NATO.

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