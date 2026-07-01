Rusia suspendă traficul feroviar la granița cu Finlanda, Estonia și Letonia. Decizia intră în vigoare de la 1 iulie

Guvernul rus suspendă traficul prin mai multe puncte de control feroviar de la granița cu Finlanda, Estonia și Letonia, începând cu 1 iulie. Decizia apare într-un decret guvernamental, însă documentul nu precizează motivul închiderilor. Măsura vine într-un context tensionat, în care apar tot mai multe informații despre consolidarea prezenței militare ruse în apropierea granițelor NATO.
Decretul a fost publicat pe 30 iunie și prevede că Rusia va „suspenda temporar” orice mișcare prin anumite treceri de cale ferată aflate de-a lungul frontierei de stat.
Cele mai multe închideri vizează frontiera cu Finlanda. Printre punctele de control feroviar afectate se numără Vyborg, Vartsilya, Lyuttya, Sankt Petersburg-Finlandsky și Svetogorsk.
Traficul feroviar va fi oprit și la punctul de control Pechory-Pskov, aflat la granița ruso-estonă, dar și la punctul de control Pytalovo, de la granița cu Letonia.
Finlanda, Estonia și Letonia trebuie notificate
Potrivit decretului, Ministerul de Externe al Rusiei trebuie să notifice Finlanda, Estonia și Letonia cu privire la această decizie.
Ordinul nu prezintă un motiv pentru suspendarea traficului prin aceste puncte de control. Deocamdată, nu sunt oferite detalii despre durata măsurii sau despre condițiile în care circulația feroviară ar putea fi reluată.
Suspendarea vine într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele aflate la granița NATO rămân tensionate, pe fondul războiului din Ucraina și al sprijinului acordat Kievului de țările nordice și baltice.
Rusia s-ar întări militar la granițele NATO
O anchetă daneză din 26 iunie arată că Rusia își consolidează semnificativ prezența militară la granița NATO. Potrivit acesteia, Moscova s-ar pregăti pentru un potențial viitor război cu Alianța.
Statele baltice și nordice au susținut constant Ucraina de la începutul invaziei la scară largă. Aceste țări au oferit Kievului asistență militară, sprijin de informații și ajutor umanitar, deși au rămas în afara luptelor directe.
În acest context, suspendarea traficului feroviar prin mai multe puncte de frontieră este privită ca o măsură importantă, mai ales pentru că vizează zone aflate în apropierea unor state membre NATO.
Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra Rusiei
În ultima lună, Ucraina a desfășurat o campanie intensă de atacuri cu drone care a lovit industria rusă a petrolului și energiei. Rusia a raportat, într-o singură noapte, interceptarea a 660 de atacuri cu drone în 12 regiuni.
Acesta este considerat unul dintre cele mai puternice atacuri ucrainene de la începutul războiului, în 2022. Atacurile au pus presiune pe infrastructura energetică rusă, într-un moment în care stocurile de petrol ale țării au coborât la un nivel critic.
Vladimir Putin a prezidat, în weekend, o reuniune de urgență cu oficiali de rang înalt, în care a fost discutată situația dificilă în care se află Rusia.
Presiune tot mai mare asupra Moscovei
Pe fondul atacurilor ucrainene și al tensiunilor de la granița NATO, Rusia pare să ia măsuri suplimentare de control asupra zonelor de frontieră. Suspendarea traficului feroviar prin puncte aflate la granița cu Finlanda, Estonia și Letonia se înscrie în acest climat de presiune și incertitudine.
În același timp, Vladimir Putin continuă să transmită imaginea unui lider care nu acceptă ușor retrageri sau compromisuri. Din acest motiv, o capitulare, o retragere sau chiar o soluție negociată în Ucraina rămân greu de gestionat politic pentru liderul de la Kremlin.