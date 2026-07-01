UE și SUA pun în aplicare noul acord comercial: ce se schimbă

Acordul comercial convenit anul trecut între Uniunea Europeană și Statele Unite a intrat miercuri în vigoare, permițând Washingtonului să exporte bunuri industriale fără taxe vamale, în schimbul aplicării unui tarif de 15% la majoritatea produselor europene. Documentul a fost aprobat după luni de blocaje politice și vine pe fondul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru evitarea unor noi tarife.
Acordul intră în vigoare la aproape un an după ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convenit asupra acestor termeni cu președintele american Donald Trump pentru a evita tariful de 25% pe care republicanul a amenințat să-l impună la începutul războiului său comercial.
În tot acest timp, Parlamentul European (PE) a blocat de două ori implementarea acordului, prima dată în ianuarie, în urma amenințărilor cu noi tarife formulate de Trump împotriva țărilor europene care au trimis un număr mic de trupe în Groenlanda în plină dispută cu privire la suveranitatea insulei. Ulterior, Parlamentul European a înghețat din nou acordul în februarie, după ce Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale tarifele globale pe care președintele american le-a impus unilateral unui număr de peste 100 de țări.
Garanții suplimentare pentru statele membre ale UE
Parlamentul European și-a dat aprobarea abia după ce a convenit asupra unor serii de garanții cu cele 27 de state membre pentru a suspenda pactul în cazul în care Washingtonul îl încalcă.
Acordul a intrat în sfârșit în vigoare miercuri, cu doar câteva zile înainte de ultimatumul pe care Trump îl dăduse UE, respectiv până la data 4 iulie, pentru a evita noi tarife vamale, ceea ce coincide cu cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a SUA.
"Vom continua acum să colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că toate angajamentele acordului încheiat în august anul trecut sunt implementate cu fidelitate și în totalitate", a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerț, Olof Gill, într-o conferință de presă desfășurată marți, cu o zi înainte de intrarea în vigoare a acordului și după ce UE a publicat documentul în Jurnalul Oficial.
Bruxelles-ul ar putea suspenda aplicarea acordului dacă Washingtonul îl încalcă, dacă preferințele tarifare pentru Statele Unite duc la o creștere a importurilor din SUA care amenință să provoace "daune grave" industriei europene sau dacă guvernul SUA nu reduce tariful pentru oțel și aluminiu la 15%.
UE a convenit însă că acordul va expira la 31 decembrie 2029 – chiar în anul în care se încheie al doilea mandat prezidențial al lui Trump – însă Comisia Europeană ar putea propune o prelungire a acordului dacă va considera că un astfel de demers este oportun.