UE și SUA pun în aplicare noul acord comercial: ce se schimbă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 14:40

Acordul comercial convenit anul trecut între Uniunea Europeană și Statele Unite a intrat miercuri în vigoare, permițând Washingtonului să exporte bunuri industriale fără taxe vamale, în schimbul aplicării unui tarif de 15% la majoritatea produselor europene. Documentul a fost aprobat după luni de blocaje politice și vine pe fondul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru evitarea unor noi tarife.

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