Atacuri cu dispozitive incendiare asupra locuințelor unor lideri ai partidului de guvernământ din Grecia. Cinci persoane au fost rănite

Cinci oameni au fost răniți în urma unor atacuri coordonate asupra locuințelor unor membri ai partidului conservator aflat la guvernare, iar autoritățile investighează cazul ca pe o acțiune organizată.
Trei locuințe ale unor lideri politici, vizate în aceeași dimineață
Mai multe dispozitive incendiare artizanale au fost detonante miercuri dimineață în orașul Salonic, având ca ținte locuințele unor reprezentanți ai partidului de guvernământ Noua Democrație (ND).
Printre persoanele vizate se numără Zisis Ioakimovic, președintele comitetului executiv al formațiunii, fostul deputat Savvas Anastasiades și Afroditi Nestora, fostă candidată a partidului.
Potrivit autorităților elene, atacurile au avut loc într-un interval foarte scurt de timp, ceea ce ridică suspiciuni privind o acțiune coordonată.
Cinci răniți și mai multe autoturisme distruse
Cel mai grav incident s-a produs la locuința fostei candidate Afroditi Nestora. În urma exploziei și incendiului provocat, cinci persoane au fost rănite, printre care aceasta și părinții săi.
Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar în parcarea imobilului patru autoturisme au fost distruse de flăcări.
Din primele cercetări reiese că dispozitivele utilizate erau improvizate, fiind confecționate din recipiente cu gaz butan transformate în bombe incendiare.
Poliția antiteroristă investighează cazul
Anchetatorii au început colectarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în încercarea de a identifica autorii atacurilor.
Având în vedere modul de operare și caracterul coordonat al incidentelor, investigația a fost preluată de structurile specializate ale poliției antiteroriste din Grecia.
Autoritățile încearcă să stabilească dacă toate cele trei atacuri au fost comise de același grup.
Guvernul condamnă ferm violențele
Purtătorul de cuvânt al Guvernului grec, Pavlos Marinakis, a condamnat atacurile și a cerut identificarea rapidă a celor responsabili.
Acesta a subliniat că dispozitivele incendiare au fost aruncate asupra unor locuințe în care se aflau oameni și a avertizat că asemenea acțiuni puteau avea consecințe mult mai grave.
Oficialul a precizat că atacurile s-au succedat în aproximativ 15 minute, fapt care indică existența unui plan bine pus la punct.
Atacurile cu dispozitive incendiare rămân un fenomen prezent în Grecia
De-a lungul ultimilor ani, Grecia s-a confruntat în repetate rânduri cu atacuri asupra unor sedii de instituții, bănci, companii sau locuințe ale unor persoane publice, revendicate sau atribuite unor grupări anarhiste ori de extremă stânga.
În majoritatea cazurilor, astfel de incidente au provocat pagube materiale, însă rareori s-au soldat cu victime.
Și partidele de opoziție au condamnat atacurile de la Salonic, cerând elucidarea rapidă a cazului și tragerea la răspundere a celor implicați. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile elene încearcă să stabilească atât identitatea autorilor, cât și motivația din spatele acestor acțiuni violente.