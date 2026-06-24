Ce trebuie să știi înainte de a schimba display-ul telefonului: OLED, LCD și de ce nu toate ecranele sunt la fel

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 18:15

Înainte să schimbi ecranul telefonului, merită să înțelegi ce tip de display ai, ce calitate de piesă ți se oferă și când reparația chiar are sens. Un ghid practic, fără Marketing.

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