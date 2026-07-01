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Risc major de epidemie după cutremurul devastator. Morgi pline de cadavre în Venezuela

Cutremur în Venezuela

Cutremur în Venezuela

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat1 iul. 2026, 19:54
SursăRealitatea PLUS

Risc uriaș de epidemii în Venezuela după cutremurul devastator. Multe spitale au fost grav avariate, iar criza de personal medical îngreunează situația și așa disperată. Adăposturile sunt pline de victime, spun autoritățile. De asemenea, morgile nu mai fac față numărului mare de morți după cutremur. În Caracas, de exemplu, sute de cadavre stau în depozite din port, până când vor fi identificate de familii și înmormântate.

Spitale prăbușite după cutremur

Mii de persoane rămase fără locuințe în urma cutremurelor sunt expuse riscului de boli precum febra galbenă, avertizează Organizația Mondială a Sănătății.

Mai multe spitale s-au prăbușit în urma cutremurelor, iar adăposturile sunt supraaglomerate. De altfel, Venezuela se confruntă și cu lipsa vaccinurilor pentru această boală, spun experții. Iar numărul mic de cadre medicale agravează situația, mai spun aceștia.

Criza provocată de cutremur se vede și în morgi, care au rămas fără locuri. Autoritățile au deschis spații improvizate pentru victime, iar în Caracas sute de trupuri așteaptă să fie identificate și înmormântate.

Peste 1.700 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 5.000 au fost rănite după cele două cutremure consecutive, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, care au distrus sute de clădiri din Venezuela.

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