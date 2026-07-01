Risc major de epidemie după cutremurul devastator. Morgi pline de cadavre în Venezuela

Publicat 1 iul. 2026, 19:54 Sursă Realitatea PLUS

Risc uriaș de epidemii în Venezuela după cutremurul devastator. Multe spitale au fost grav avariate, iar criza de personal medical îngreunează situația și așa disperată. Adăposturile sunt pline de victime, spun autoritățile. De asemenea, morgile nu mai fac față numărului mare de morți după cutremur. În Caracas, de exemplu, sute de cadavre stau în depozite din port, până când vor fi identificate de familii și înmormântate.

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