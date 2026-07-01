Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Risc major de epidemie după cutremurul devastator. Morgi pline de cadavre în Venezuela
Cutremur în Venezuela
Publicat1 iul. 2026, 19:54
SursăRealitatea PLUS
Risc uriaș de epidemii în Venezuela după cutremurul devastator. Multe spitale au fost grav avariate, iar criza de personal medical îngreunează situația și așa disperată. Adăposturile sunt pline de victime, spun autoritățile. De asemenea, morgile nu mai fac față numărului mare de morți după cutremur. În Caracas, de exemplu, sute de cadavre stau în depozite din port, până când vor fi identificate de familii și înmormântate.
Citește și
- 19:52Dronele ucrainene au lovit din nou. Un pod esențial pentru trupele ruse a fost distrus, instalații militare, avariate
- 19:33Congresul SUA redeschide dosarul secret MKUltra. Experții spun că tehnologiile de control mental ar putea exista și astăzi
- 17:35Atacuri cu dispozitive incendiare asupra locuințelor unor lideri ai partidului de guvernământ din Grecia. Cinci persoane au fost rănite
- 17:06140 de persoane s-au îmbolnăvit din cauza unui parazit periculos. Autoritățile investighează sursa contaminării
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News