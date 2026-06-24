Anca Alexandrescu: ”Foarte mulți oameni și-au pus speranța în mișcarea suveranistă. Este o muncă de Sisif să ținem unită”

Anca Alexandrescu a susținut, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de miercuri seară, că „foarte mulți oameni și-au pus speranța în mișcarea suveranistă” și că este o muncă de Sisif să „o ținem unită”.
Mulțumesc pentru audiență. Și cei care mă înjurați sunteți fanii mei. Dacă voi îmi spuneți „sictir”, eu vă zic „marș”.
Doamna care îmi dă lecții pe TikTok, am vorbit aseară cu Iosefina, am vorbit și după emisiune. Trebuie să avem opinii diferite, asta înseamnă democrația. Nu înseamnă că suntem trădători, asta este în imaginația dumneavoastră.
L-am apărat pe Simion când toți îl călcau în picioare. Am îndurat umilințe de la CNA. Nu-l mai băgați pe Călin Georgescu în această poveste. Nu are legătură cu tot ce se întâmplă în spatele scenei politice. Să fie clar.
Călin Georgescu a rămas onest, drept care mereu dă o lecție politicienilor care ne conduc. Aș fi zis „vremelnic”, dar nu s-a dorit.
Tot cei care fac jocurile astăzi... V-am zis că, dacă nu trece Veștea, se ajunge la izolarea AUR și rămâne coaliția. Iată că asta se întâmplă: guvern minoritar PSD, din bucăți PNL, USR și UDMR, care îl votează, sub o formă sau alta. Aceeași coaliție este la butoane.
Puteam să avem astăzi AUR făcând jocurile, să decidă. Dacă ar fi votat Veștea, astăzi stăteau PSD și AUR la masă pentru guvern. De ce PSD nu vrea AUR?
Eu sper ca Simion... Astăzi a fost la Tucă și a povestit. Să iasă să spună și partea cealaltă. Să spună el, că o să o spună alții și va fi mai rău.
Eu știu. Am o responsabilitate uriașă. Este o muncă de Sisif să ținem mișcarea suveranistă unită, să scăpăm de manipulări și dezbinări. Am responsabilitate față de voi. Cum să aplaud eu ce știu că nu este așa cum vi se spune? Nu spun mai mult.
Să explice Simion și de ce există supărarea la mine. Nu pe el sau pe AUR. Îi susțin în continuare. Am încredere în ei, cum am și în domnul Călin Georgescu, dar nu pot să mă fac că nu văd și nu aud. Am informații de peste tot.
Foarte mulți oameni și-au pus speranța în mișcarea suveranistă. Ar fi o tragedie să fie dezamăgiți. Cum spune Călin Georgescu, toți să vină către popor, care are dreptate. Poporul se va pronunța când știe adevărul complet. Altfel, știind doar bucăți, poate lua decizii greșite.
Îi reproșez lui George Simion că nu a comunicat și s-a ascuns o săptămână, iar i-a trimis pe Dungaciu și Peiu să dea mesaje, în timp ce i-a trimis la negocieri cu Veștea și Tomac.
Trebuia să spună el de la bun început: „Avem o oportunitate acum. Ne oferă Senatul, ministere, instituții. Ce facem? Ne întâlnim cu ei? Negociem să ajungem la putere sau rămânem la «nu votăm»?” Asta îi reproșez.
Nu sunt supărată și nici nu am trădat sau lăsat din brațe AUR-ul. Îi voi susține în continuare. Foarte mulți oameni gândesc ca mine. Vorbesc cu mulți din AUR.
Astăzi, domnul Simion a mărturisit că a fost sunat la ora 21:15 de un consilier prezidențial, că Nicușor Dan vrea ca AUR să voteze guvernul. Să spună Simion tot. Nu vreau să spun eu. Așa este onest față de românii suverani.
Acesta este motivul supărării mele. Nu pot înghiți propaganda unora. Dacă aceasta este opțiunea AUR, eu o susțineam. Dar eu știu ce s-a întâmplat, cum s-au dus negocierile, ce s-a spus și, când s-a intrat la vot, nu pot să închid ochii și să mă fac că plouă.
Îmi asum jignirile, dar rămân dreaptă și corectă. Sper să se afle adevărul complet: cine a negociat, ce și cum. Și dacă s-a dus doar așa, pentru a-și bate joc de ei, de ce poporul nu a știut? De ce nu le-a spus românilor: „I-am chemat la partid să le arătăm că fără AUR nu se poate”? Asta reproșez.
Am spus clar că aici se va ajunge. Ce putere va mai avea AUR să facă ceva în următorii trei ani?
Îl citez pe Kelemen Hunor cu o chestie pe care o spun de luni de zile: este imposibil să avem alegeri anticipate. Dincolo de faptul că trebuie să cadă două guverne în Parlament, nu există legislație. Nu se întreabă nimeni de ce partidele nu fac legea pentru anticipate? Dacă se doresc anticipate, de ce nimeni nu face legea? Nu vă întrebați?
V-ați obișnuit să vă luați informațiile unii de la alții. Nu vă acuz pe cei care nu aveți informația completă și puneți întrebări. Îi acuz pe cei care jignesc fără să știe adevărul.
Eu nu am luptat doi ani de zile, am fost înjurată pe stradă, trimisă la Moscova, cu copiii și soțul jigniți, ca să aduc la putere negocierile cu afaceriști de la Cluj la masă. N-am făcut tot ce am făcut aici doi ani de zile ca unii să negocieze funcții pentru Ponta.
Pe scurt, minciuna se grăbește, adevărul așteaptă.
Spor la înjurat! Voi rămâne aceeași. Am aceeași opinie: AUR a greșit că nu a folosit această oportunitate. Nu vor fi alegeri anticipate. Nu-l va suspenda nimeni pe Nicușor Dan. Vă spun adevărul.
Nu fac jocul nimănui. Deasupra mea este doar Dumnezeu, iar duminică stau cu Călin Georgescu și am să mă uit cu demnitate în ochii lui, pentru că am fost corectă.