Anca Alexandrescu: ”Foarte mulți oameni și-au pus speranța în mișcarea suveranistă. Este o muncă de Sisif să ținem unită”

Publicat 24 iun. 2026, 21:41 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a susținut, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de miercuri seară, că „foarte mulți oameni și-au pus speranța în mișcarea suveranistă” și că este o muncă de Sisif să „o ținem unită”.

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