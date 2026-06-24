Document CNSAS: secretul ascuns timp de peste 50 de ani despre Elena Ceaușescu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 22:06

Un document publicat recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) readuce în atenție unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale regimului comunist din România. Este vorba despre accidentul rutier grav în care a fost implicată Elena Ceaușescu în anul 1979, un episod care a fost ascuns cu grijă de autoritățile vremii și despre care nu au existat informații oficiale timp de decenii.

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