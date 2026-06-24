Document CNSAS: secretul ascuns timp de peste 50 de ani despre Elena Ceaușescu

Un document publicat recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) readuce în atenție unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale regimului comunist din România. Este vorba despre accidentul rutier grav în care a fost implicată Elena Ceaușescu în anul 1979, un episod care a fost ascuns cu grijă de autoritățile vremii și despre care nu au existat informații oficiale timp de decenii.
Accidentul Elenei Ceaușescu, un subiect interzis în perioada comunistă
În timpul regimului condus de Nicolae Ceaușescu, informațiile care puteau afecta imaginea conducerii statului erau strict controlate. Potrivit documentelor prezentate de CNSAS, accidentul suferit de Elena Ceaușescu a fost tratat ca un subiect extrem de sensibil, iar detaliile despre incident au fost cenzurate atât în presa românească, cât și în relația cu jurnaliștii străini acreditați în România.
Lipsa informațiilor oficiale a alimentat de-a lungul timpului numeroase speculații și variante privind circumstanțele producerii accidentului.
Ce se știe cu certitudine despre incidentul din 1979
Potrivit CNSAS, singurul aspect confirmat fără echivoc este faptul că Elena Ceaușescu a fost victima unui accident rutier grav și a suferit un traumatism cranian sever. În urma incidentului, aceasta a lipsit pentru o perioadă din viața publică și din activitățile politice.
În schimb, circumstanțele exacte ale accidentului au rămas neclare. De-a lungul anilor au circulat mai multe versiuni. Unele surse au susținut că șoferul ar fi încercat să evite un copil care traversa drumul și a intrat pe contrasens. Alte relatări vorbeau despre o coliziune cu un alt autoturism sau despre pierderea controlului mașinii pe un carosabil alunecos.
Documentul care a ieșit la lumină după decenii
Printre documentele publicate de CNSAS se află și o corespondență interceptată de Securitate între Agenția France-Presse și corespondentul său aflat la București în noiembrie 1979.
Jurnalistul francez fusese trimis în România pentru a relata despre Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român. Într-un mesaj transmis de redacția centrală, acestuia i se cerea să verifice informațiile apărute în publicația belgiană „La Libre Belgique”, care susținea că Elena Ceaușescu fusese implicată într-un accident grav de circulație.
Potrivit schimbului de mesaje, corespondentul AFP confirma existența accidentului și menționa că acesta ar fi avut loc cu câteva săptămâni înainte, pe traseul dintre București și Sinaia.
Securitatea monitoriza inclusiv presa străină
Documentul publicat demonstrează și amploarea sistemului de supraveghere al regimului comunist. Mesajele transmise prin telex de jurnaliștii străini erau interceptate și analizate de Securitate, care urmărea atent orice informație referitoare la conducerea statului.
Potrivit CNSAS, aparatul represiv al vremii monitoriza constant activitatea corespondenților acreditați în România, iar informațiile considerate sensibile erau raportate imediat autorităților.
De ce a rămas accidentul un mister timp de peste 50 de ani
În lipsa unei comunicări oficiale, accidentul Elenei Ceaușescu s-a transformat într-o adevărată legendă urbană. Regimul comunist a evitat să ofere explicații publice, iar documentele referitoare la incident au rămas inaccesibile pentru mult timp.
Publicarea acestor arhive de către CNSAS oferă acum o imagine mai clară asupra modului în care autoritățile comuniste gestionau informațiile care puteau afecta imaginea liderilor regimului.
La mai bine de cinci decenii de la producerea accidentului, documentele scoase la lumină confirmă existența unui eveniment pe care propaganda comunistă a încercat să îl țină ascuns de opinia publică, demonstrând încă o dată nivelul de secretomanie care caracteriza sistemul politic al acelei perioade.