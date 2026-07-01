Dronele ucrainene au lovit din nou. Un pod esențial pentru trupele ruse a fost distrus, instalații militare, avariate

Ucraina și-a continuat miercuri campania împotriva infrastructurii militare ruse, lansând atacuri cu drone asupra unor instalații ale industriei militare situate în adâncul teritoriului rus și distrugând un pod rutier strategic pe ruta care leagă orașele ocupate Donețk și Mariupol, relatează agențiile de presă.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un atac ucrainean cu drone la primele ore ale dimineții a vizat Institutul de electromecanică din orașul Penza, care dezvoltă și produce componente pentru rachete. Penza se află la aproximativ 500 de kilometri de Ucraina și la sud-est de Moscova.
Autoritățile regionale ruse au confirmat atacul, dar nu au comentat posibilele daune provocate de acesta.
Zelenski a comunicat și despre un nou atac asupra rafinăriei de petrol din Ufa (regiunea rusă Ural), la aproximativ 1.300 de kilometri de Ucraina.
În ultimele zile, forțele Kievului au atacat de două ori un centru de comunicații prin satelit din Dubna, lângă Moscova, și au vizat, de asemenea, un fabricant de rachete din orașul Voronej.
Pod distrus de bombardamente
În estul Ucrainei ocupate, armata ucraineană a declarat că a distrus un pod pe automagistrala principală care leagă marile orașe Donețk și Mariupol.
Imaginile postate pe rețelele de socializare arătau podul căzut într-o vale pe unde trece un râu, la aproximativ 20 de kilometri nord de orașul-port Mariupol de la Marea Azov.
Statul Major General de la Kiev a declarat că podul peste râul Malîi Kalcik de lângă Hranitne din regiunea Donețk a fost lovit, fără a dezvălui armele folosite. De asemenea, a comunicat că au avut loc atacuri asupra unui pod feroviar în regiunea ocupată Luhansk și asupra unui alt punct de trecere de importanță strategică din Donețk.
De mai multe săptămâni, forțele ucrainene vizează în mod sistematic poduri și legături de transport în teritoriile ocupate, într-un efort de a perturba logistica militară rusă.
Rușii ripostează cu noi atacuri
De cealaltă parte, atacuri ale Rusiei au continuat miercuri în toată Ucraina, vizând îndeosebi benzinării.
În orașul Herson, din sudul Ucrainei, două persoane au fost ucise, iar alte nouă rănite după ce o dronă rusă a lovit un maxi-taxi, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin. Herson se află pe malurile râului Dnipro, care face parte din linia frontului între forțele ucrainene și ruse.
În regiunea Dnipropetrovsk, atacurile aeriene rusești au avariat cinci stații de benzină în cursul nopții, potrivit autorităților locale. Cu o zi înainte, fuseseră semnalate atacuri similare asupra unor depozite de combustibil în regiunea Sumî, din nordul țării.
Publicația ucraineană dedicată industriei energetice Naftorînok a înregistrat peste 140 de astfel de atacuri rusești asupra stațiilor de benzină din aprilie.
Acestea par a fi o reacție la criza tot mai acută a carburanților în Rusia - mai întâi în Crimeea ocupată și apoi în multe alte regiuni ruse. Benzina a devenit o marfă rară în Rusia în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor și rutelor de aprovizionare, notează dpa.