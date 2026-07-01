Dronele ucrainene au lovit din nou. Un pod esențial pentru trupele ruse a fost distrus, instalații militare, avariate

Publicat 1 iul. 2026, 19:52 Sursă Agerpres, Moscow Times

Ucraina și-a continuat miercuri campania împotriva infrastructurii militare ruse, lansând atacuri cu drone asupra unor instalații ale industriei militare situate în adâncul teritoriului rus și distrugând un pod rutier strategic pe ruta care leagă orașele ocupate Donețk și Mariupol, relatează agențiile de presă.

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